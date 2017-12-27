Семьи с детьми-инвалидами не будут выселять из общежитий без предоставления альтернативного жилья. Соответствующий закон в Совфеде одобрили на пленарном заседании во вторник, 26 декабря, пишет "Парламентская газета".
Законодательная инициатива предлагает дополнить семьями с детьми-инвалидами перечень граждан, которых нельзя будет выселять из специализированного жилья без предоставления другого помещения.
Данный закон, как отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, способствует повышению степени правовой и социальной защищенности семей с детьми-инвалидами.
Ранее президент России Владимир Путин подписал перечень поручений по "демографическому пакету". Матвиенко назвала защиту детства одним из главных приоритетов государства.
В настоящее время, согласно Жилищному кодексу, из служебных и жилых помещений нельзя выселять без предоставления альтернативного жилья инвалидов первой и второй групп. Основным условием для них в этом случае является наличие инвалидности, наступившей после трудового увечья по вине работодателя, в результате профессионального заболевания в связи с исполнением служебных обязанностей или из-за ранений, полученных во время несения военной службы.
Комментарии
правильно, живут, не платят десятилетиями долги по 300-500 тысяч, пусть не платят. да