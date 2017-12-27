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Новости

Бригадира и крановщика будут судить в Рубцовске за смерть строителя

, ИА "Амител"
Инцидент произошел в декабре прошлого года

Фото: stream-24.today

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении крановщика и бригадира из Рубцовска, которых подозревают в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.

В ведомстве уточняют, что 19 декабря прошлого года строительная бригада под руководством жителя Первомайского района производила работы по демонтажу металлоконструкций здания нефункционирующего завода. Бригадир дал указание рабочим приступить к снятию железобетонных плит с крыши строения с использованием стрелового самоходного гусеничного дизель-электрического крана. В то время как крановщик поднимал железобетонную плиту, от нее откололся фрагмент и упал с высоты 20 метров, ударив по голове мужчину, находившегося в этот момент в зоне работы крана.

В результате происшествия 40-летний мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, от которой вскоре умер в городской больнице.

Следователи нашли связь между нарушением строительных норм со стороны бригадира и крановщика и смертью строителя.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

27.12.2017 09:39
- гость -

Не стой под краном и стрелой...

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