Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении крановщика и бригадира из Рубцовска, которых подозревают в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.
В ведомстве уточняют, что 19 декабря прошлого года строительная бригада под руководством жителя Первомайского района производила работы по демонтажу металлоконструкций здания нефункционирующего завода. Бригадир дал указание рабочим приступить к снятию железобетонных плит с крыши строения с использованием стрелового самоходного гусеничного дизель-электрического крана. В то время как крановщик поднимал железобетонную плиту, от нее откололся фрагмент и упал с высоты 20 метров, ударив по голове мужчину, находившегося в этот момент в зоне работы крана.
В результате происшествия 40-летний мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, от которой вскоре умер в городской больнице.
Следователи нашли связь между нарушением строительных норм со стороны бригадира и крановщика и смертью строителя.
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Не стой под краном и стрелой...