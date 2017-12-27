Пранкеры Вован и Лексус разыграли председателя Верховной рады Андрея Парубия, позвонив ему от имени главы Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли, сообщает РИА "Новости".
Беседа с Парубием велась с помощью робота — реплик "Паоло Алли", которые были заранее записаны.
"Мы крутили их по порядку Парубию и переводчику. И он на протяжении 40 минут не понимал, что говорит с записанными фразами", — отметили сами пранкеры.
В ходе беседы "Паоло Алли" заявил Парубию, что в Евросоюзе опасаются провала референдума по вступлению Украины в НАТО, потому что это может привести к непредсказуемым последствиям.
"Но, позвольте повториться, это не принципиальная позиция для нас, это сейчас просто идея. И по этому вопросу идут обсуждения даже внутри самой Украины", — ответил Парубий.
Ранее пранкеры от имени главы Верховной рады предупредили главу Парламентской ассамблеи НАТО, что украинцы на предполагаемом референдуме могут проголосовать против вступления в военный блок. "Алли", в свою очередь, отметил, что считает этот процесс преждевременным, подчеркнув, что подготовка референдума должна идти параллельно с выполнением минских договоренностей.
Комментарии
Какие они умные и милые. Потешаются над всеми. Хорошая у нас молодежь. Наши умнички забавят нас систематически, а мы гордимся их удали.
да, уж. два великовозрастных де била
27.12.2017 12:16
- гость -
Да. Парубий уже не молод, а сколько лет роботу?
Ничего себе "де билы"-таких умных "шишек" разводят )
27.12.2017 12:19
- гость -
зачот! Садись, пять!
Опять нарезали "ответы" политика из записей выступлений?