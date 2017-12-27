Бывшего директора комбината школьного питания в Рубцовске и главного бухгалтера будут судить за получение взяток и коммерческий подкуп. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.
Известно, что в течение шести лет директор комбината школьного питания и главный бухгалтер получали от представителей различных коммерческих организаций и предпринимателей Алтайского края коммерческий подкуп и взятки в крупном и значительном размере. Общая сумма взяток составила более одного миллиона рублей. Деньги они брали за заключение договоров поставки продуктов питания и перечисление платы в безналичной форме за поставленные на комбинат товары.
Их схема была пресечена весной этого года. Сейчас на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму около 4 миллионов рублей.
Комментарии
Дети - наше будущее, поэтому наживаться на детском питании вполне в духе нынешнего времени, когда все живут одним днем.
И кто же эти безымянные преступники или после суда они будут чисты и безупречны????????????????????????
Ну прям таки как при Сталине взялись сажать. А потом чо снова их будут ребилитировать как политкаторжан.
Мутила главбух, а директора прицепом