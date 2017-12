Первая леди США Мелания Трамп приказала спилить 200-летнее дерево, растущее на лужайке перед Белым домом. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на CNN.

Как сообщается, такое решение жена президента США приняла , изучив доклад Национального дендрария США и поговорив со своими сотрудниками. По мнению, экспертов, дерево "полностью зависит от искусственной поддержки" и без нее упало бы несколько лет назад.

Между тем магнолия крупноцветковая появилась перед Белым домом в период президентства Эндрю Джексона (1829 — 1837 годы). Джексон настоял на том, чтобы перед Белым домом посадили побег любимой магнолии его жены с их фермы в штате Теннесси.

