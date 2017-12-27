Первая леди США Мелания Трамп приказала спилить 200-летнее дерево, растущее на лужайке перед Белым домом. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на CNN.
Как сообщается, такое решение жена президента США приняла , изучив доклад Национального дендрария США и поговорив со своими сотрудниками. По мнению, экспертов, дерево "полностью зависит от искусственной поддержки" и без нее упало бы несколько лет назад.
Между тем магнолия крупноцветковая появилась перед Белым домом в период президентства Эндрю Джексона (1829 — 1837 годы). Джексон настоял на том, чтобы перед Белым домом посадили побег любимой магнолии его жены с их фермы в штате Теннесси.
White House tree that’s been there since the 1800s scheduled to be cut downhttps://t.co/dmQtCD8pqE pic.twitter.com/MUKUaX4XLA— The Hill (@thehill) 26 декабря 2017 г.
Комментарии
Вот это новость, дак новость
Напишите хоть слово про нашу Меланью! Или у нас дуня кулакова?!
10:30, у нас Дмитрий Анатольевич есть
пЕчалька!
Меланью бы в наш Горзеленхоз.
она там и работает
Вор он мир вседозволенности и чистогана. У нас такое даже представить сложно. Что бы так самовольно и дерзко можно было бы свалить трухлявое древо, к примеру. Лечили бы и лелеяли бы березку или дуб, к примеру.
Молодец Малашка, разрушает супостатские ценности!