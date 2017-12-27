Фото: barnaul.org
Глава Барнаула Сергей Дугин получил очень высокую оценку своей деятельности, оказавшись по итогам года на 25-м месте Национального рейтинга мэров и попав в группу наиболее эффективных градоначальников.
Исследование провел Центр информационных коммуникаций "Рейтинг" совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ, оценив деятельность мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров страны. Объектами исследования стали мэры 88 городов России.
Результаты рейтинга были получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. Эксперты разделили градоначальников на три группы. В первую, наиболее выдающуюся группу аналитики выделили 25 градоначальников. Сергей Дугин замыкает это "сообщество" глав городов.
Общефедеральными лидерами стали главы Тюмени, Уфы и Москвы — Александр Моор, Ирек Ялалов и Сергей Собянин.
Единственным сибирским градоначальником, помимо Сергея Дугина, который попал в первую группу мэров, стал новый глава Красноярска Сергей Еремин.
Комментируя попадание Дугина на столь высокие позиции рейтинга, заведующий кафедрой теории и истории государства и права Алтайского государственного университета Антон Васильев отметил, что глава Барнаула заметно укрепил свои позиции после единого дня голосования 10 сентября 2017 года.
"Муниципальный список кандидатов на выборы депутатов в Барнаульскую городскую Думу от партии "Единая Россия", возглавляемый барнаульским градоначальником, одержал уверенную победу. Список набрал 49% голосов избирателей. Благодаря чему, с учётом одномандатных округов, партия власти получила 31 мандат депутатов из 40. Таким образом, деятельность Дугина на посту главы администрации Барнаула приобрела достаточный уровень легитимности в виде поддержки большинства горожан", — отметил эксперт.
По его словам, высокое доверие со стороны избирателей стало веской причиной назначения Сергея Дугина на пост главы города Барнаула по итогам соответствующего конкурса. В плюс Дугину эксперт записал его работу в области благоустройства краевой столицы, создания туркластера, привлечения инвестиций.
Аутсайдерами рейтинга оказались главы Читы, Волгограда и Биробиджана Олег Кузнецов, Виталий Лихачев и Евгений Коростелев.
Комментарии
Достижения его пожалуйста укажите....
вы гляньте на фото!вот кто елки стырил у мемориала славы
Достижения его пожалуйста укажите
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Выходите на улицу и посмотрите как тщательно весь снег убран.
это же надо так парить гражданам голову
"Это фиаско братан"
Я крепчаю!
25-100 тыс из бюджета и вы тоже станете лучшим в таком рейтинге ... Филькины грамоты для себя .
Потугин позор Барнаула ! Колхозником был и остался
Орден СУТУЛОГО ему нужно вручить!
я не пойму- вы сомневаетесь, что он на 25-м месте? врут? или просто бессмыслицу пишете?
27.12.2017 12:46
Элвис
а на чём основан этот рейтинг вообще?
обычное правление при выделении федеральных денег, на дворы федеральные деньги выделяются, нагорный парк федеральные деньги, "арбат" федеральные деньги, на горе кластеры федеральные деньги.
Так так любой может работать, только отчёты, планы составлять на заявку федеральных денег.
при нём город стал ещё хуже с экологической точки зрения
Понятия не имею- на чем.. значит остальные и ТАК не смогли! Или вы думаете, что Дугин подтасовал этот рейтинг? )) разве не ФАКТ- 25-е место?
Если Дугин один из лучших, можно представить какие остальные главы городов!😅😅😅
Лиза, ты дома? Нет, в сетях...
Когда в городе шел снег и не было нужды посыпать тротуары смесью, их посыпали и вся грязь тащилась домой. Сейчас, когда гололед, ни одной машины с этими смесями нет.