Уже завтра, 28 декабря, редакция портала Amic.ru подведет итоги читательской игры "Отгадай пожелание от Желтой Собаки". Напомним, в течение недели ежедневно на нашем портале в одной из новостей одно из слов выделяется красным цветом.
Вы должны:
1. Найти это слово
2. Прислать на почту konkurs@amitel.ru
3. Собрать 28 декабря из этих слов фразу — новогоднее пожелание в год Желтой Собаки.
4. Дождаться нашего звонка и получить приз!
Каждый день мы ждем ваших писем!
Ну а генератор случайных чисел среди всех приславших правильно слова определит пять победителей, которые и получат подарки от редакции "Амик".
А 28 декабря первый приславший на почту фразу-поздравление из найденных слов получит от редакции суперприз-сюрприз!
Следите за новостями и не пропустите красное слово!
Комментарии
28.12.2017 то есть будет итоговое слово в новостях?