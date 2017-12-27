Вдова Владимира Шаинского Светлана рассказала, что планирует похоронить мужа в США, пишет ТАСС.
По словам женщины, композитор не оставил завещания о том, где хочет быть похоронен. Поэтому, если от России не поступит других предложений, то Шаинского похоронят в Америке.
"Сейчас мы решаем этот вопрос, хотя в эти дни в США Рождество, праздники и выходные, и это довольно трудно", — сказала вдова.
Также Светлана подчеркнула, что самой ей сложно организовать похороны в России, но уточнила, что окончательных решений семья покойного еще не принимала.
Напомним, о смерти Владимира Шаинского стало известно 26 декабря. Композитор умер в Сан-Диего после продолжительной болезни. Шаинский известен как автор музыки ко многим советским мультфильмам, в том числе про Чебурашку. Именно он написал песню "Голубой вагон", песенки крокодила Гены и старухи Шапокляк.
Комментарии
Это дело сугубо семейное. Где сами жить будут, там и родного человека хоронят. В культурных семьях всегда так.
А почему Россия должна помогать тем кто ее предал в трудные годы?
27.12.2017 11:58
- гость -
Потому что он создал песенки которые нравятся вашим детям. Вы со своим восприятием жизни ни в счет.
У россии всегда трудные годы
27.12.2017 11:58
- гость -
Если так рассуждать, мы должны бросить платить налоги и организовать крестовый поход на Москву. Количество брошенных, преданных и забытых граждан России идет на миллионы.