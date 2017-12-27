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Барнаулец Сергей Шубенков признан лучшим легкоатлетом России 2017 года

, ИА "Амител"
ВФЛА подвела итоги спортивного сезона

Фото: ЦСКА

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) назвала барнаульского барьериста Сергея Шубенкова и прыгунью в высоту Марию Ласицкене лучшими спортсменами 2017 года, сообщается на сайте ВФЛА.

Чтобы подвести итоги года и выбрать лучших спортсменов и тренеров, ВФЛА проводила голосование в нескольких номинациях. Участие в голосовании приняли члены президиума ВФЛА, тренерский штаб, а также болельщики.

Ранее Сергей Шубенков был признан лучшим спортсменом Алтайского края в 2017 году. Нынешний сезон оказался для Сергея Шубенкова крайне успешным. После пропуска Олимпиады в Рио он вернулся в большие соревнования. Да, он лишился чемпионского титула, завоевав в беге на 110 метров с барьерами серебро, но показал всем поклонникам королевы спорта, сколь много потерял спортивный мир из-за его годичного отсутствия на международной арене. Кроме того, наш земляк выиграл финал мировой легкоатлетической серии "Бриллиантовая лига".

Что касается Ласицкене, то в текущем году она одержала победу во всех 18 соревнованиях, в которых принимала участие, в том числе на чемпионате мира в Лондоне и в финале "Бриллиантовой лиги". Двукратная чемпионка мира ранее вошла в число 10 претенденток на звание лучшей спортсменки года по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), но не попала в финальную тройку номинантов.

В номинации "Лучший тренер" победил тренер Ласицкене Геннадий Габрилян. Метатель молота Валерий Пронкин и ходок Сергей Широбоков стали победителями в номинации "Прорыв года".

Торжественное награждение победителей голосования состоится в первый день чемпионата России по легкой атлетике в помещении – 12 февраля 2018 года.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

27.12.2017 11:25
Элвис

ща вчерашний разговор попрет )))

0  0
27.12.2017 11:26
- гость -

Барнаулец живущий в Москве, и Россиянин выступающий под нейтральным флагом?

0  0
27.12.2017 11:27
- гость -

Продуктовая корзина в Венесуэле за год подорожала в 20 раз! А тут Шубенков.

0  0
27.12.2017 11:34
- гость -

Молодец. Вся страна должна знать про Барнаул. Человек прославивший и город и страну. (Несколько странный флаг на фото у Сережи).

0  0
27.12.2017 11:40
- гость -

Спортсмен он выдающийся, только выступал он не за Россию, а под нейтральным флагом.

0  0
27.12.2017 11:49
- гость -

он к России какое отношение имеет

0  0
27.12.2017 11:52
наталка

Шубенков - ПОЗОР для Алтайского края и России!!!!!!!!!!!!!!!

Он нейтральный спортсмен, зачем нам за него радоваться, нам он кто???

0  0
27.12.2017 11:55
Dimannn

Ща местные "патриоты" расскажут в коментах о том как надо было делать, языком почесать у нас любят)))) Кстати для несведующих - живет Шубенков в Барнауле

0  0
27.12.2017 11:59
гость

Что , вчерашние комменты не понравились , решили опять тему замутить ?
Нет Серёжа , не получишь ты одобрения у людей , ибо ты - " Иван не помнящий родства ". Нет у тебя родины , только деньги и слава в глазах и думах .А ведь МОГ остаться в памяти народной несломленным героем .

0  0
27.12.2017 12:08
ДИЛДО

27.12.2017 11:59
гость
Зачем за всех то говорить!!???
Серёга красавчик ,гордость Алтая !!!

0  0
27.12.2017 12:08
гость

Нет у тебя родины , только деньги и слава в глазах и думах .А ведь МОГ остаться в памяти народной несломленным героем .

+100500

0  0
27.12.2017 12:08
- гость -

задолбали уже со своими флагами родинами олимпиадами да и всеми спортсменами

0  0
27.12.2017 12:09
гость

Какой он спортсмен можно понять по его выступлениям на чемпионатах : мира , Европы и др. ( их много ) , туда ему доступ не заказан . А вот какой он гражданин мы тоже уже увидели . Нет у него родины , плевал он на неё , отказался .Ну на нет и суда нет , что нам теперь до него ? - да ничего , был и нету .

0  0
27.12.2017 12:33
Элвис

"А ведь МОГ остаться в памяти народной несломленным героем "
==
а вы кем останетесь "в памяти народной"? )))

0  0
27.12.2017 12:42
- гость -

Что с ним носитесь, как с писаной торбой? Он чемпион страны с нейтральным флагом, Россия должна молча переступить через него и дальше идти своей дорогой

0  0
27.12.2017 13:00
Александр

Сразу скажу, на месте Шубенкова я бы не поехал под нейтральным флагом. Но его нельзя винить по тому что, что сделали наши власти чтобы этого не было??? Что вова и кодла не объявит бойкот, жим жим??? где суду на родченковым? где суды с смок? где иски на спортсменов астматиков и т.д. ????

0  0
27.12.2017 13:01
- гость -

ждём признания власова лучшим генералом. судя по всему недолго осталось

0  0
27.12.2017 13:05
М

"шубенковы" должны высветить всех "нейтральных" в руководстве стране, в минспорта и минобороны.
Потом после выборов, надеюсь, будут приняты соответствующие кадровые решения...
Один который дно куда падать искал и таки нашел его! и другие тож найдут.

0  0
27.12.2017 13:19
Элвис

"Сразу скажу, на месте Шубенкова я бы не поехал под нейтральным флагом"
==
- это как бы перебор, даже для комментаторов подобных веток...

0  0
27.12.2017 13:54
Вася Пупкин

Сразу скажу, на месте Шубенкова я бы не поехал под нейтральным флагом!!!

Респект!!!!!!!!!!!!!!

0  0
27.12.2017 14:03
Элвис

Да уж... а на месте А. Матросова - также бросился на пулемет! )

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