Фото: ЦСКА
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) назвала барнаульского барьериста Сергея Шубенкова и прыгунью в высоту Марию Ласицкене лучшими спортсменами 2017 года, сообщается на сайте ВФЛА.
Чтобы подвести итоги года и выбрать лучших спортсменов и тренеров, ВФЛА проводила голосование в нескольких номинациях. Участие в голосовании приняли члены президиума ВФЛА, тренерский штаб, а также болельщики.
Ранее Сергей Шубенков был признан лучшим спортсменом Алтайского края в 2017 году. Нынешний сезон оказался для Сергея Шубенкова крайне успешным. После пропуска Олимпиады в Рио он вернулся в большие соревнования. Да, он лишился чемпионского титула, завоевав в беге на 110 метров с барьерами серебро, но показал всем поклонникам королевы спорта, сколь много потерял спортивный мир из-за его годичного отсутствия на международной арене. Кроме того, наш земляк выиграл финал мировой легкоатлетической серии "Бриллиантовая лига".
Что касается Ласицкене, то в текущем году она одержала победу во всех 18 соревнованиях, в которых принимала участие, в том числе на чемпионате мира в Лондоне и в финале "Бриллиантовой лиги". Двукратная чемпионка мира ранее вошла в число 10 претенденток на звание лучшей спортсменки года по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), но не попала в финальную тройку номинантов.
В номинации "Лучший тренер" победил тренер Ласицкене Геннадий Габрилян. Метатель молота Валерий Пронкин и ходок Сергей Широбоков стали победителями в номинации "Прорыв года".
Торжественное награждение победителей голосования состоится в первый день чемпионата России по легкой атлетике в помещении – 12 февраля 2018 года.
Комментарии
ща вчерашний разговор попрет )))
Барнаулец живущий в Москве, и Россиянин выступающий под нейтральным флагом?
Продуктовая корзина в Венесуэле за год подорожала в 20 раз! А тут Шубенков.
Молодец. Вся страна должна знать про Барнаул. Человек прославивший и город и страну. (Несколько странный флаг на фото у Сережи).
Спортсмен он выдающийся, только выступал он не за Россию, а под нейтральным флагом.
он к России какое отношение имеет
Шубенков - ПОЗОР для Алтайского края и России!!!!!!!!!!!!!!!
Он нейтральный спортсмен, зачем нам за него радоваться, нам он кто???
Ща местные "патриоты" расскажут в коментах о том как надо было делать, языком почесать у нас любят)))) Кстати для несведующих - живет Шубенков в Барнауле
Что , вчерашние комменты не понравились , решили опять тему замутить ?
Нет Серёжа , не получишь ты одобрения у людей , ибо ты - " Иван не помнящий родства ". Нет у тебя родины , только деньги и слава в глазах и думах .А ведь МОГ остаться в памяти народной несломленным героем .
27.12.2017 11:59
гость
Зачем за всех то говорить!!???
Серёга красавчик ,гордость Алтая !!!
Нет у тебя родины , только деньги и слава в глазах и думах .А ведь МОГ остаться в памяти народной несломленным героем .
+100500
задолбали уже со своими флагами родинами олимпиадами да и всеми спортсменами
Какой он спортсмен можно понять по его выступлениям на чемпионатах : мира , Европы и др. ( их много ) , туда ему доступ не заказан . А вот какой он гражданин мы тоже уже увидели . Нет у него родины , плевал он на неё , отказался .Ну на нет и суда нет , что нам теперь до него ? - да ничего , был и нету .
"А ведь МОГ остаться в памяти народной несломленным героем "
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а вы кем останетесь "в памяти народной"? )))
Что с ним носитесь, как с писаной торбой? Он чемпион страны с нейтральным флагом, Россия должна молча переступить через него и дальше идти своей дорогой
Сразу скажу, на месте Шубенкова я бы не поехал под нейтральным флагом. Но его нельзя винить по тому что, что сделали наши власти чтобы этого не было??? Что вова и кодла не объявит бойкот, жим жим??? где суду на родченковым? где суды с смок? где иски на спортсменов астматиков и т.д. ????
ждём признания власова лучшим генералом. судя по всему недолго осталось
"шубенковы" должны высветить всех "нейтральных" в руководстве стране, в минспорта и минобороны.
Потом после выборов, надеюсь, будут приняты соответствующие кадровые решения...
Один который дно куда падать искал и таки нашел его! и другие тож найдут.
"Сразу скажу, на месте Шубенкова я бы не поехал под нейтральным флагом"
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- это как бы перебор, даже для комментаторов подобных веток...
Сразу скажу, на месте Шубенкова я бы не поехал под нейтральным флагом!!!
Респект!!!!!!!!!!!!!!
Да уж... а на месте А. Матросова - также бросился на пулемет! )
А на месте Эльцына - также расстрелял бы Парламент! )
Да , Элвис , на таких как ты надёжи совсем нет ,ты первый с белым флагом побежишь навстречу .
А Элвис с белым флагом поедет болеть , на трибунах им махать ? Ведь Российский флаг на олимпиаде запрещён И НА ТРИБУНАХ ТОЖЕ ,
Россию унизили, втоптали в грязь, а мы упорно продолжаем делать вид, что все хорошо!
"Да , Элвис , на таких как ты надёжи совсем нет "
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я не говорил, что вся надега - на меня, не пустобрЁхал безответственно (куда проще заявления героические делать). Стараюсь просто "на деле не подводить"...
27.12.2017 11:55
Dimannn
Ща местные "патриоты" расскажут в коментах о том как надо было делать, языком почесать у нас любят)))) Кстати для несведующих - живет Шубенков в Барнауле
Это хорошо что в Барнауле, увижу в рожу плюну за то что он лейтенантские погоны принял.....и не поперхнулся....
прям плюнешь? ))))))))))))) то есть, скоро в новостях это событие будет? Ведь найти то его не сложно... Какие причины могут ПОМЕШАТЬ это сделать?