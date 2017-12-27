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Экс-сотрудников УФСИН судят на Алтае за превышение полномочий и кражу леса

, ИА "Амител"
Скамья подсудимых ждет сразу троих бывших работников службы исполнения наказаний

Фото: hyser.com.ua

Уголовное дело о должностных преступлениях и хищении древесины, фигурантами которого являются трое бывших сотрудников УФСИН по Алтайскому краю, направлено в суд.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, в превышении полномочий и краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, обвиняются бывший начальник колонии-поселения № 2, бывший замначальника исправительной колонии № 3 и бывший младший инспектор отдела охраны данного учреждения.

"По данным следствия, в 2016 и 2017 годах обвиняемые, явно выходя за пределы своих должностных полномочий, организовывали силами осужденных незаконную рубку принадлежащих муниципальному образованию деревьев породы "береза", "осина", "сосна" и "тополь", произрастающих на территории Калманского района. Похищенной древесиной должностные лица распоряжались по своему усмотрению, в том числе осуществляя ее реализацию местным жителям", — уточняют в СКР.

Ущерб муниципальному образованию, нанесенный незаконными рубками, оценивается суммой, превышающей 1,2 миллиона рублей.

Также уточняется, что по ходатайству следователя на имущество обвиняемых был наложен арест на сумму более 2,5 миллионов рублей.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

27.12.2017 11:35
- гость -

Главный в крае по лесу конкурентов убирает?

0  0
27.12.2017 12:06
- гость -

Сколько за свою бытность зона спилила леса, несосчитать. Эта тройка в историческом процессе, просто оказались крайними. Поступил заказ на "отстрел".

0  0
27.12.2017 12:59
- гость -

В камеру рядом с Денисовым

0  0
27.12.2017 16:48
- гость -

Иванову к Денисову нельзя! Он полковник и могут ткнуть.

0  0
27.12.2017 17:28
iOne

Теперь по-ближе к лесу ребята будут. Может быть даже продолжат валить...

0  0
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