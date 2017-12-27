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Уголовное дело о должностных преступлениях и хищении древесины, фигурантами которого являются трое бывших сотрудников УФСИН по Алтайскому краю, направлено в суд.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, в превышении полномочий и краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, обвиняются бывший начальник колонии-поселения № 2, бывший замначальника исправительной колонии № 3 и бывший младший инспектор отдела охраны данного учреждения.
"По данным следствия, в 2016 и 2017 годах обвиняемые, явно выходя за пределы своих должностных полномочий, организовывали силами осужденных незаконную рубку принадлежащих муниципальному образованию деревьев породы "береза", "осина", "сосна" и "тополь", произрастающих на территории Калманского района. Похищенной древесиной должностные лица распоряжались по своему усмотрению, в том числе осуществляя ее реализацию местным жителям", — уточняют в СКР.
Ущерб муниципальному образованию, нанесенный незаконными рубками, оценивается суммой, превышающей 1,2 миллиона рублей.
Также уточняется, что по ходатайству следователя на имущество обвиняемых был наложен арест на сумму более 2,5 миллионов рублей.
Комментарии
Главный в крае по лесу конкурентов убирает?
Сколько за свою бытность зона спилила леса, несосчитать. Эта тройка в историческом процессе, просто оказались крайними. Поступил заказ на "отстрел".
В камеру рядом с Денисовым
Иванову к Денисову нельзя! Он полковник и могут ткнуть.
Теперь по-ближе к лесу ребята будут. Может быть даже продолжат валить...