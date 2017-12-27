Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Знаменитое граффити с мотивирующими супергероями на проспекте Строителей в Барнауле пополнилось новым персонажем. Вдобавок к имеющимся Супермену и Бэтмену тут появилась Чудо-женщина. "Тебе это по силам", — говорит нам героиня.
Первый рисунок на стене здания по адресу: проспект Строителей, 135 появился больше пяти лет назад.
Это был Супермен с надписью "Держи осанку". Позже к нему присоединился Бэтмен с "Шевели мозгами".
Комментарии
Слабовато.
" держи осанку " действительно мотивирует , что-ли каждый раз когда проезжаю мимо не вольно выпрямляюсь
27.12.2017 14:53
"Читатель
Слабовато."
Про спайс вон ещё скромнее пишут, какой эффект )
прикольно. в субботу там проезжал левым рядом, но внимания не обратил...