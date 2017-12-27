27-летний житель Великобритании установил новый мировой рекорд, дойдя в одиночку до Южного полюса за 38 дней. Об этом пишет РИА "Новости".
Издание сообщает, что Скотт Сирc за 38 дней преодолел более тысячи километров. Сам рекордсмен признался, что последние пять недель для него были слишком сложными, но тем не менее он гордится тем, что дошел до Южного полюса.
Во время путешествия он вез за собой сани, на которых лежала вся еда и оборудование, намного превышающие по тяжести его собственный вес.
Отметим, что прошлый рекорд, установленный в 1993 году, принадлежит жителю Норвегии Эрлингу Кагге. На тот момент ему было 30 лет.
Комментарии
Молодец. Прославил свою страну.
Три дня он шёл легко,но последние 35 были трудными и сложными.
а я с 25-го по 30-ый годы своей жизни просидел на работе без отпуска!
хочу работу, с которой будут оставаться средства, время и силы на хобби
На Южном полюсе сейчас лето. Можно и прогуляться.
27.12.2017 12:23
- гость -
Три дня он шёл легко,но последние 35 были трудными и сложными.
да-да )))))
Ему ещё как-то возвращаться надо.
27.12.2017 12:44
- гость -
На Южном полюсе сейчас лето. Можно и прогуляться.
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Ну так в чем проблема? Съездил бы и прогулялся. Все равно ничего не делаешь, только комментарии строчишь.