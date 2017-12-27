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Руководство Облученского района Еврейской автономной области подготовило необычное видеопоздравление с Новым годом.
Чиновники предстали в ролике в образе известных мультяшных персонажей и высказали свои пожелания землякам в наступающем году Желтой Собаки. Получилось весьма забавно.
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Это не сказки. Сказки то, что Следственный комитет не нашел криминальной составляющей в действиях начальства бывшего главы управления "Т" антикоррупционного главка МВД РФ, полковника-"миллиардера" Дмитрия Захарченко, обвиняемого во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями. Как пояснила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, было лишь обнаружено отсутствие должного контроля со стороны начальников.
Начальство не знало, что он берет не по чину.