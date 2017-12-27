Эксперты АИЖК и компании Frank RG назвали 15 крупнейших ипотечных кредиторов России, сообщает РИА "Новости".
Итак, на первых местах расположились Сбербанк, ВТБ24 и Газпромбанк. Уточняется, что рыночная доля Сбербанка за 11 месяцев 2017 года составила 52%, банк выдал ипотеки на 929 миллиардов рублей.
Что касается ВТБ24, то у этого банка доля рынка составляет 18%, объем выдачи – 322,2 миллиарда рублей. У Газпромбанка доля рынка – 3,6%, а объем выдачи – 64,7 миллиарда рублей.
Всего в рейтинге представлено 15 банков. На последнем месте находится Промсвязьбанк, о санации которого Центробанк заявил 15 декабря, с долей на рынке 0,7% и объемом выдачи в 11,7 миллиарда рублей.
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