Специалисты Роспотребнадзора на официальном сайте ведомства опубликовали советы по выбору красной икры.
Прежде всего, нужно помнить, что нельзя покупать икру с рук и в местах несанкционированной торговли. Перед тем, как купить, нужно прочитать этикетку, на которой должно быть написано название рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления и дата фасовки.
Также следует удостовериться, что на жестяной банке обязательно стоят дата изготовления продукта, слово "ИКРА", номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности "Р". Обратите внимание, что надпись должна быть "выбита" изнутри.
Нельзя покупать икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). Ранее ее применяли как консервант, однако с 2010 года она была запрещена, так как при разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяются ядовитые токсические вещества (формальдегиды). Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200 и Е-211.
Посмотрите, чтобы крышка банки была не мятой и не вздутой. Икра должна заполнять баночку полностью.
Храните икру в холодильнике на нижней полке. После вскрытия икру следует употребить в течение трех суток. В открытой жестяной банке лучше не хранить икру, рекомендуется переложить ее в чистую сухую стеклянную емкость.
Комментарии
Большинству россиян эта инструкция не к чему
Да ладно, хватит ныть уже
Да ладно, хватит ныть уже
В 12-13 годах брали килограммами на НГ 1-2 точно в морозилку ее и все нормально. после достаешь при комнатной Т. оттаяла и как новая.. ни вкус ни цвет ни меняется.
Стоила 1800-1900 ..