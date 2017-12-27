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Губернатор Карлин назвал 5 главных событий 2017 года для Алтайского края

, ИА "Амител"
Глава региона традиционно назвал топовые события

Губернатор Алтайского края Александр Карлин в беседе с журналистами издания "КоммерсантЪ" назвал важнейшие события уходящего 2017 года. Глава региона уже несколько лет подводит итоги на этой медиаплощадке. На этот раз главным итогом он назвал сбыт зерна, теплоснабжение Рубцовска, центр "ДАР" и юбилей Алтайского края.

1 место. Сбыт зерна

По словам губернатора, рекордный урожай зерновых в этом году собран не только на Алтае, но и в южных регионах страны — рынок перенасыщен сырьем, это спровоцировало снижение закупочных цен на зерно.

"Еще в сентябре, когда только наметилась эта тенденция, правительство Алтайского края подготовило и направило письмо в федеральный центр с просьбой запуска государственных закупочных интервенционных торгов. Сегодня мы ожидаем решения Минсельхоза России и начала интервенций, рассчитываем, что Алтайский край будет определен в числе первых регионов, где они пройдут", — сообщил Карлин.

2 место. Теплоснабжение Рубцовска

"На территории региона на основании концессионного соглашения ООО "Сибирская генерирующая компания" реализует проект по развитию схем теплоснабжения и реформированию теплоэнергетического комплекса города Рубцовска с переводом нагрузок на Южную тепловую станцию. Стоимость проекта — 1,7 млрд руб. Срок претворения в жизнь — 2016–2018 годы. Реализация этого проекта позволит полностью изменить систему теплоснабжения третьего по величине города в крае", — сообщил губернатор.

3 место. Вывод на полную мощность клинического перинатального центра "Дар"

Одной из основных задач региона является повышение рождаемости. Сегодня в детородный возраст вступила самая малочисленная группа граждан 1990-х годов рождения. Принимаемые правительством страны и края меры по стимулированию рождаемости позволили не допустить существенного ее падения. Суммарный коэффициент рождаемости сегодня в крае составляет 1,777, что выше уровня, установленного президентом страны в качестве ориентира. Растет число многодетных семей.

4 место. Возрождение сельхозмашиностроения на Алтае

В условиях импортозамещения за три последних года наши машиностроители увеличили производство сельскохозяйственной техники почти в шесть раз: с 2,1 млрд руб. в 2014 году до 12,4 млрд руб. в 2016 году. В этом году планируют выпустить свыше 9 тыс. единиц техники на сумму более 14 млрд руб. Техника поставляется более чем в 40 регионов страны и 10 стран мира.

5 место. 80-летие Алтайского края

"Достойное проведение юбилейных мероприятий — это тоже вызов. Тем более что прошли они как внутри региона, так и в столице страны. В рамках прошедших в октябре Дней культуры Алтайского края в Москве жители и гости столицы смогли познакомиться с нашими издательскими проектами, профессиональным театральным искусством, больше узнать об известных уроженцах региона", — написал губернатор.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

27.12.2017 12:45
- гость -

В условиях импортозамещения за три последних года наши машиностроители увеличили производство сельскохозяйственной техники почти в шесть раз: с 2,1 млрд руб. в 2014 году до 12,4 млрд руб. в 2016 году.
--------------------
Или просто повысили цены.

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27.12.2017 13:14
- гость -

Про зерно полный бред!!! Цены закупочные очень низкие потому,что кто то очень хитропопый,и цепочка перекупов очень длинная...Сгниет пшеница- вот итог !

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27.12.2017 14:17
гость

это за это медальки понавешали??? тут турьмой пахнет а не грудями в орденах!

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