Губернатор Алтайского края Александр Карлин и генеральный директор "Роскосмоса" подписали соглашение о сотрудничестве в области развития и использования результатов космической деятельности. Об этом сообщает официальный сайт правительства региона.
В ведомстве поясняют, что в рамках этой работы планируется создать аппаратно-программные комплексы мониторинга краевого и муниципального уровней, интегрированные с соответствующими системами мониторинга и управления федерального и межрегионального уровней.
"Использование современных геоинформационных систем должно стать нормой для наших органов государственной власти и местного самоуправления. Их применение позволит существенно повысить эффективность управления, взаимодействия с населением и предприятиями. Результатом совместной работы будет появление виртуальной обновляемой модели наших территорий, которая позволит отслеживать, анализировать и документировать различные процессы в сельском хозяйстве, строительстве, межевании земель и других областях экономики", — отметил глава Алтайского края.
Также в рамках соглашения будут развивать на Алтае сети высокоточного спутникового позиционирования, которые позволяют с сантиметровой точностью выполнять измерения для нужд строительства, контроля состояния зданий и сооружений, а также для геодезических и кадастровых работ.
Директор "Роскосмоса" Андрей Тюлин заверил, что системы космического базирования предполагают три основные возможности — навигация, связь и наблюдение. Их ключевое преимущество перед аналогичной наземной инфраструктурой — в глобальности. Благодаря этим технологиям можно будет создать крупномасштабную виртуальную среду "Цифровая Земля", которая устраняет географические и пространственные ограничения из системы принятия и реализации решений.
Благодаря этому Алтайский край сможет запустить новые виды услуг — от ускорения административных процедур до использования роботизированных систем в промышленности и сельском хозяйстве.
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