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Жителя села Малая Иня в Горном Алтае приговорили к восьми с половиной годам колонии за убийство мужчины на своей кухне.
Как сообщили в республиканском управлении Следственного комитета, преступление было совершено в ночь с 30 на 31 августа текущего года, когда в дом обвиняемого пришел его знакомый, находившийся в состоянии опьянения.
"С согласия хозяина дома потерпевший прошел в помещение кухни, где стал предъявлять претензии к обвиняемому. Мужчине не понравился разговор с гостем, и, разозлившись, он нанес ему один удар в область груди ножом, которым чистил картофель. От полученного телесного повреждения 25-летний односельчанин скончался на месте", — отмечают в СКР.
Затем 54-летний злоумышленник вышел из дома и направился употреблять спиртное к знакомому, а после этого лег спать. Тело молодого мужчины обнаружила сестра обвиняемого.
Наказание злоумышленник будет отбывать в колонии строгого режима.
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