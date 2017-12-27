Загадываете ли вы желания в новогоднюю ночь и сбываются ли они?

Говорят: под Новый год что ни пожелается - всё всегда произойдёт, всё всегда сбывается. Уже через три дня как минимум половина страны будет загадывать желания под бой курантов. В том числе и большая часть нашей редакции. Один из самых распространенных способов — успеть под бой курантов написать на салфетке желание, сжечь ее, пепел высыпать в бокал шампанского, хорошо перемешать и выпить.
А вы загадываете желания в новогоднюю ночь? Примите участие в нашем опросе и расскажите в комментариях о том, что у вас сбылось.
Комментарии
гадания на святках, как то раз гадала на имя мужа, бумажки под подушку с именами, на утро одну бумажку достала, с именем. уж и забыла совсем, а где то через два года познакомилась с мужчиной с таким именем. До сих пор вместе!
Главное искренне верить, и всё исполнится!