Изменения произойдут в расписании общественного транспорта в первых числах января 2018 года из-за спада пассажирского потока. Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
Таким образом, транспорт будет ходить по другому расписанию:
1 января 2018 года на 50% сократятся утренние рейсы;
2-3 января транспорт будет ходить по расписанию выходного дня с сокращением утренних рейсов;
с 3 по 8 января транспорт будет ходить по воскресному расписанию.
Изменения также произойдут в работе барнаульского транспорта и в рождественскую ночь (с 6 на 7 января). В эту ночь будет организована доставка барнаульцев с праздничной службы городским электрическим транспортом:
от Покровского кафедрального собора — в 1.30 по трамвайным маршрутам №1, 7 до ст. "Докучаево" и ст. "Кордон", по трамвайному маршруту "Покровский собор – улица Анатолия – проспект Красноармейский – площадь "Свободы" – улица Анатолия – улица Челюскинцев – улица Антона Петрова – улица Попова – ст. "Докучаево";
от Свято-Никольской церкви — в 2.00 по троллейбусным маршрутам №1, 6;
от Александро-Невского собора — в 1.15 по трамвайным маршрутам №8, 9.
Между тем 31 декабря пассажирский транспорт будет работать в штатном режиме, согласно действующему расписанию.
Комментарии
Поедем красооотка катаааааться. Давно я тебяа поджидал.