Правительство России утвердило дополнительные требования к групповым автобусным перевозкам детей. С 1 января 2018 года такие автобусы кроме специального знака будут оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета на крыше. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Водитель должен будет включать маячки во время движения. Также, согласно документу, управлять такими автобусами смогут только водители с открытой категорией "D" и стажем не менее одного года.
Также существенно упростится процедура подачи документации. В случае постоянной перевозки группы детей по одному и тому же маршруту станет возможным подавать уведомления о многократных поездках.
Комментарии
Отличное решение!!!!!!
и табличку согласно Допог.
А можно ещё всем "неадекватам" синий проблесковый маячок разрешить ставить, чтобы их в потоке видно было?
Проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета - зачем? Преимущество это не дает, что это автобус и так видно, ради того чтобы обозначить что он школьный или едет бригада дорожников, чопов,...? И зачем эти многомиллионные расходы, это ж по-любому через торги? Ну если только чей то из власть имущих сынулька купил завод желтых мигалок-тогда даааа...., срочно и необходимо!
Помнится оч.давно трамваи с троллейбусами синими мигалками были оснащены. Ну будет она там на верху вертеться, ее ж не видно, тогда надо как америкосы оснащают - в круг