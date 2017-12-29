Не знаете, чем занять себя на новогодних выходных? В краевой столице в праздничные дни можно будет посетить ряд весьма интересных выставок на любой вкус — от народного творчества до работ современных авторов.
В ГМИЛИКА до 21 января проходит выставка "Времен связующая нить". Здесь представлены куклы в народных костюмах различных губерний Российской империи XIX – начала ХХ века от бийской мастерской "Куклы Берегини". В экспозицию вошло около 40 экспонатов, каждый из которых представляет костюм определенного уголка страны.
В ТЦ Galaxy на новогодних каникулах будет работать выставка 3D-картин "Воображариум". Экспозиция представляет собой одну из самых больших коллекций 3D-картин Сибири. Гости смогут встретиться с огромным динозавром, укротить бешеного быка, оказаться в пасти прожорливого бегемота и многое другое, для этого нужно лишь захватить с собой фотоаппарат.
Похожая выставка работает и в ТРЦ "Арена".
В художественном музее открылся интерактивный проект "Парфюмер" (18+). Посетить его можно будет до 7 января. Эта выставка объединяет фотографии в жанре ню и специально созданные авторские ароматы, раскрывающие идею снимков.
Настоящее зимнее настроение подарят барнаульцам в музее "Мир камня", который подготовил выставку "Каменный иней".
В галерее "Республика ИЗО" выставки будут работать с 10 января. Здесь можно посетить сразу четыре экспозиции. Так, выставка графики Владимира Рябчикова "Буратиноиды" состоит из цикла работ, созданных мастером с 1991 по 2009 год. Это одиночные персонажи и групповые сценки-диалоги, иногда дополненные текстами-размышлениями художника. Другая выставка графики — "Деревенька" — это проект художника Юрия Гребенщикова, построенный на воспоминаниях о детстве, проведённом в деревне. Также в галерее представлены живописные работы Андрея Арестова, картины собраны из разных серий и поездок художника, а экспозиция получила название "Тобольск. Алупка. Петербург". И последний проект — выставка "Детская неожиданность" Романа Ведяйкина и Маргариты Романовсковой. Это собрание детских рисунков Романа, Маргариты и других авторов с комментариями художника. Данный проект, по мнению автора, напоминает о том, что детство уходит безвозвратно, нанося каждому из нас психологическую травму разной степени тяжести.
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