Фото: econom22.ru
Делегация Минобороны России прибыла с трехдневным визитом в Алтайский край, сообщили в региональном Минэкономразвития.
С инновационным потенциалом края в эти дни ознакомятся представители Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий военного ведомства.
"Деловая программа рассчитана на три дня, в течение которых запланированы встречи с руководителями алтайских предприятий, выпускающих продукцию военного и двойного назначения, научным и инновационным сообществом", — уточняют в краевом МЭР.
По итогам визита запланировано подписание соглашения о сотрудничестве сторон в научно-технической сфере.
Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации осуществляет организацию инновационной и конгрессно-выставочной деятельности, государственную поддержку инновационной деятельности, сопровождение научно-технических и инновационных проектов, а также формирование условий для их реализации в целях создания перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники.
Комментарии
А пиджачелло тож приехал?
запланированы встречи с руководителями алтайских предприятий, выпускающих продукцию военного и двойного назначения
---------------------
Ротор и патронный. Конец списка. Ничего не забыл?
научным и инновационным сообществом
---------------------
Это кто такие?