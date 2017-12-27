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Делегация Минобороны прибыла на Алтай для знакомства с инновациями

, ИА "Амител"
В течение трех дней представители военного ведомства будут встречаться с руководством предприятий региона и научным сообществом

Фото: econom22.ru

Делегация Минобороны России прибыла с трехдневным визитом в Алтайский край, сообщили в региональном Минэкономразвития.

С инновационным потенциалом края в эти дни ознакомятся представители Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий военного ведомства.

"Деловая программа рассчитана на три дня, в течение которых запланированы встречи с руководителями алтайских предприятий, выпускающих продукцию военного и двойного назначения, научным и инновационным сообществом", — уточняют в краевом МЭР.

По итогам визита запланировано подписание соглашения о сотрудничестве сторон в научно-технической сфере.

Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации осуществляет организацию инновационной и конгрессно-выставочной деятельности, государственную поддержку инновационной деятельности, сопровождение научно-технических и инновационных проектов, а также формирование условий для их реализации в целях создания перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

27.12.2017 18:21
Diver

А пиджачелло тож приехал?

0  0
27.12.2017 18:55
- гость -

запланированы встречи с руководителями алтайских предприятий, выпускающих продукцию военного и двойного назначения
---------------------
Ротор и патронный. Конец списка. Ничего не забыл?

научным и инновационным сообществом
---------------------
Это кто такие?

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