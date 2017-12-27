Новые правила развода появились в Турции. Теперь, чтобы развестись с женой, муж должен назвать ее сестрой или матерью. Об этом пишет РИА "Новости".
"Однако, если супруги не разводились ранее, они могут снова сочетаться браком", — написано в фетве, размещенной на официальном сайте диянета.
Ранее сообщалось, что управление по делам религии издало фетву о расторжении брака, на основании которой супруги могут развестись по телефону, факсу или же электронной почте. Для этого муж должен трижды произнести или же написать слово "развод".
В свою очередь, жена должна в этом случае убедиться, что сообщение отправил именно ее муж.
Комментарии
Как удобно то...
У нас обычно при разводах ЕЕ посылают к матери)))
ЗЫ... скоро на Гос Услугах!))