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Столкновение автомобиля Toyota Wish с бетонным ограждением обернулось травмированием троих людей в Республике Алтай, сообщили в МВД по региону.
Авария произошла около 08:20 26 декабря на 830-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт", когда 29-летний местный житель, двигаясь со стороны села Кош-Агач в направлении Горно-Алтайска, не справился с управлением на повороте и допустил наезд на бетонное ограждение мостового перехода.
В результате с травмами в больницу были доставлены водитель и два пассажира. Водителю и одному из пассажиров потребовалась госпитализация.
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