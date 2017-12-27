Фото: barnaul.org
Вандалы, которые то и дело отмечаются своими неадекватными действиями в Барнауле, повредили новогоднее оформление на площади в поселке Новосиликатном.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, в ночь на 26 декабря от рук неизвестных пострадал декор новогодней площадки, где установлены самолет и буквы "Я люблю Новосиликатный".
Злоумышленники, в частности, разрушили конструкции в виде кубов со снеговиками, украшенные новогодними гирляндами, а также оборвали подсветку. Кроме того, частично были повреждены буквы. Также злодеи разбили кубы изо льда.
В мэрии барнаульцев просят уважительно относиться к труду людей, которые занимались обустройством снежных городков в преддверии новогодних и рождественских праздников.
Напомним, что минувшей ночью злоумышленники похитили семь елочек, которые росли у Мемориала Славы в Барнауле.
Комментарии
Пока за это не будут наказывать показательными порками и ОГРОМНЫМИ штрафами так и будет .
ну что за идиоты...
14:59, у нас и так прекрасный закон, вот только полицейских на улице нет.
Ничтожные людишки .УРОДЫ.
Дикий народ, а мы им украшаем улицы к Новому году...
А милиция куда смотрит- поди и собакой не нюхали и план Перехват не объявили. Комплекс мер Сирена-2, Тайфун -3 и Арсенал-5 не использовали. Вот от того и безобразия.
А где же была армия полицейских, которую мы, кстати, содержим? Вычесть из зарплаты всех полицейских без исключения и весной восстановить все ели в кратном размере - за невыполнение своих прямых должностных обязанностей.