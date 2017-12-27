Штормпрогноз передали в Алтайском крае на вечер среды, 27 декабря, и четверг, 28 декабря. Согласно прогнозу ЦГМС по региону, в эти дни ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, местами порывы 22-27 м/с. Также пройдет снег, местами сильный снег, по югу отложение мокрого снега, местами метель, на дорогах сильная гололедица, снежные заносы.
В ночь на 28 декабря температура понизится до -6...-11 градусов, при прояснении в западных районах -13...-18 градусов. Днем температура воздуха составит -6...-11 градусов.
В Барнауле ночью похолодает до -9...-11 градусов. Днем также будет -9...-11 градусов с похолоданием в течение дня.
Напомним, что в последние два дня в Алтайском крае сохранялась плюсовая температура, растаял снег, и на дорогах образовались лужи.
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