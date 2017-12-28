Зима в самом разгаре, и хочется в это волшебное время года провести свободное время с пользой для души и тела. Тем более впереди длительные новогодние каникулы – это несколько дней, когда можно и нужно позволить себе отдыхать не просто на сто процентов, но и с пользой для души и тела. Ведь самый лучший отдых во все времена – это активное времяпрепровождение. Нет ничего лучше и полезнее для здоровья, поддержания общего тонуса и, конечно, позитивного настроения, чем активный отдых на свежем воздухе. Катание на коньках подходит для этого как ничто лучше. Сегодня на коньки с удовольствием встают как начинающие "фигуристы", так и преданные поклонники катания на льду "с ветерком". Желаете при этом еще чего-то необычного? Предлагаем посетить каток "Льдинка" в парке спорта Алексея Смертина, который в этом сезоне приготовил для барнаульцев и гостей краевой столицы нечто особенное и очень интересное!

В зимнем сезоне 2017 – 2018 ледовые площадки (а это открытый и крытый катки) работают в новом формате – проект "Все на лед" представляет собой не просто полезное, но и крайне интересное проведение времени. Каждые выходные с декабря по март в ледовом комплексе "Льдинка" проводятся специальные развлекательные программы. По субботам и воскресеньям с 13 до 16 часов для гостей проходят тематические вечеринки — компанию посетителям катка составляют знаменитые приглашенные гости, которые с удовольствием помогают украсить досуг тех, кто пришел покататься на коньках. Ведущие, диджей, команда детских аниматоров очень стараются сделать отдых гостей максимально приятным и запоминающимся. Для всех посетителей ледового комплекса "Льдинка" в парке спорта Алексея Смертина в выходные дни — дискотеки на льду, профессиональная фотосъемка и последующие фотоотчеты в социальных сетях, розыгрыши фирменных призов, вкусные угощения, горячий чай и многое другое. Насыщенная увлекательная программа подарит яркие незабываемые эмоции, также гостей ждет много музыки, драйва и танцев на льду! Кстати, в канун Нового года, 30 декабря, в парке пройдет праздничная развлекательная программа "Нарядим елку вместе" — это отличная возможность зарядиться праздничными эмоциями и с пользой провести время. Начинаем праздновать вместе!

Проект "Все на лед" – это, несомненно, развлечения, которые придутся каждому по вкусу и замечательная возможность отлично провести время с близкими людьми. Особенно это актуально сейчас, в новогодние и рождественские праздники. Не сидите дома, обязательно выбирайтесь на каток! Можно проводить одиночные катания, а еще лучше пригласить вторую половинку и устроить романтическое свидание на льду или позвать друзей и здорово повеселиться всем вместе. Кроме того, как прекрасно прийти на каток всей семьей, порадовать тем самым детей и отдохнуть от забот и суеты родителям. Такие мгновения бывают самыми лучшими, трогательными и запоминающимися – устраивайте себе маленькие праздники среди зимы!

Каток в парке спорта – относительно новый спортивный объект Барнаула, но уже успевший зарекомендовать себя как одна из самых современных и удобных площадок в нашем городе. Организаторы создали максимально комфортные условия катания на льду как для начинающих "фигуристов", так и для более опытных посетителей. Ледовая площадка имеет качественное равномерное покрытие, отвечающее всем критериям безопасности, большую площадь для катания, также для посетителей всегда качественное и приветливое обслуживание персонала. Каток оборудован теплыми раздевалками. А после активного движения у посетителей есть возможность отдохнуть, перекусить и насладиться горячим чаем.

Посещение "Льдинки" на открытом катке обойдется всего в 70 руб./час, закрытом – 100 руб./час, дети до 7 лет – бесплатно. Прокат коньков на открытой ледовой площадке стоит 120 руб./час, на крытой – 160 руб./час, прокат детских коньков – 100 руб./час независимо от вида площадки. Кроме того, здесь можно воспользоваться услугой по заточке коньков (стоимость – от 100 руб.).

Катание на коньках в ледовом комплексе парка спорта Алексея Смертина комфортное и безопасное. К тому же парк имеет удобное расположение – находится в спальном районе Барнаула, куда легко и быстро можно добраться на личном или общественном транспорте. При этом сам каток находится в глубине парковой зоны, вдали от шумных дорог, вокруг только чистый свежий воздух и красота зимней сказки. Здесь можно отлично провести время, каждый найдет в парке развлечения по душе.

Хотите, чтобы выходные запомнились? Посетите каток "Льдинка", и "хорошее настроение не покинет больше вас!" Атмосфера праздника, незабываемых зимних приключений и волшебства уже ждут гостей парка спорта. Приходите с близкими, с друзьями, семьей и проводите время весело и с пользой! Заряд положительных эмоций и активное времяпрепровождение на зимнем свежем воздухе не только помогут иммунитету бороться с вирусами, но и оставят прекрасное послевкусие праздника и желание возвращаться на каток снова и снова.

Каток работает ежедневно, в будние дни с 10 до 21ч., в выходные – с 10 до 22ч.

Парк Спорта Алексея Смертина: ул. Энтузиастов 12в

https://vk.com/parksporta

https://www.instagram.com/parksporta22/