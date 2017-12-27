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Взносы на капремонт увеличатся в Алтайском крае в 2018 году

, ИА "Амител", Ирина Киселева
В следующем году минимальный размер взноса на капитальный ремонт составит 4,94 рубля на квадратный метр жилья

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах установили в Алтайском крае на 2018 год. Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной итогам программы капремонта многоквартирных домов, сообщила начальник жилищного отдела регионального Министерства строительства, транспорта, ЖКХ Людмила Штайнепрайс. 22 декабря губернатор Александр Карлин подписал соответствующее постановление под номером 472.

Теперь жители многоэтажек будут платить по 4 руб. 94 коп. за один квадратный метр. Для них тариф вырос на 21 копейку. На 23 копейки "прибавил в весе" минимальный взнос для малоэтажных кирпичных, панельных, блочных домов, он составит 5 руб. 49 коп. за квадратный метр.

Максимально увеличились расценки для деревянных многоквартирных домов и домов смешанных конструкций до четырех этажей включительно. Повышение составило 26 копеек (с 1 января 2018 года – 6 руб. 05 коп.).

Но даже с условием повышения бывает, что собранных с жильцов денег недостаточно для проведения капитального ремонта. Минимального взноса не хватает, особенно при проведении дорогостоящих видов работ.

"И сознательные собственники это понимают. Поэтому собственники более 50 домов в Алтайском крае приняли на общем собрании решение о повышении размера минимального взноса до 7, 10 и даже 15 рублей", — пояснила Людмила Штайнепрайс.

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Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

27.12.2017 14:43
- гость -

а че 4,94? давайте уже 40,94 или 409,40 или 4094,0

0  0
27.12.2017 14:44
- гость -

где ссылка на постановление?

0  0
27.12.2017 14:58
- гость -

Увеличение акцизов и другие действия властей сделают несколько категорий товаров и услуг дороже в следующем году.&#8203; Некоторые повышения будут традиционными (акцизы на бензин, услуги ЖКХ, общественный транспорт), а некоторые — нет (вводится новая шкала акцизных ставок на мощные автомобили).
Что подорожает в следующем году^
-Общественный транспорт
-Автомобили
-Табачные изделия
-Налог на имущество
- ЖКХ

А ещё доходы упадут.

0  0
27.12.2017 15:07
- гость -

стабильность в росте всего на все у всех

0  0
27.12.2017 15:10
- гость -

зачем это всё пишут? только настроение портят перед новым годом

0  0
27.12.2017 15:35
- гость -

что бы не портилось настроение выкинуть телек, ноут, тефон, завязать глаза и заткнуть уши иначе ну никак

0  0
27.12.2017 15:48
- гость -

27.12.2017 15:35
- гость -

Или пробиться поближе к корыту и внезапно полюбить эту власть?

0  0
27.12.2017 16:13
- гость -

Каждый следующий платеж за ЖКХ все больше и больше похож на ипотеку

0  0
27.12.2017 16:27
- гость -

ой, да прям. 5 000 в месяц зимой. 2200 - летом. это разве много?

0  0
27.12.2017 16:45
- гость -

Максимку Савинцева прикрыли, теперь у Дугина сынок подрос?

0  0
27.12.2017 16:56
- гость -

Сколько козе капусты не давай, а все мало и мало...

0  0
27.12.2017 17:14
- гость -

Деньги в казне заканчиваются, будут по карманам граждан шарить.

0  0
27.12.2017 17:14
гость

стоимость капремонта поднимают,а дома все дальше двигают в очереди ,чтобы не ремонтировать.Наш дом в очереди продвинулся вниз на 13 лет в нарушение федерального закона.Теперь будет проверять прокуратура а потом пойдем в суд иначе быстрее дом рухнет ,чем ремонта дождемся.

0  0
27.12.2017 17:59
- гость -

27.12.2017 16:27
- гость -
ой, да прям. 5 000 в месяц зимой. 2200 - летом. это разве много?
это твои 45 метров, а у людей по 150-200 есть квартиры

0  0
27.12.2017 20:31
VIK

Вообще кто то понимает что любое повышение цен и т.п. это и есть инфляция-а то подписал...

0  0
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