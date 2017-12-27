Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах установили в Алтайском крае на 2018 год. Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной итогам программы капремонта многоквартирных домов, сообщила начальник жилищного отдела регионального Министерства строительства, транспорта, ЖКХ Людмила Штайнепрайс. 22 декабря губернатор Александр Карлин подписал соответствующее постановление под номером 472.
Теперь жители многоэтажек будут платить по 4 руб. 94 коп. за один квадратный метр. Для них тариф вырос на 21 копейку. На 23 копейки "прибавил в весе" минимальный взнос для малоэтажных кирпичных, панельных, блочных домов, он составит 5 руб. 49 коп. за квадратный метр.
Максимально увеличились расценки для деревянных многоквартирных домов и домов смешанных конструкций до четырех этажей включительно. Повышение составило 26 копеек (с 1 января 2018 года – 6 руб. 05 коп.).
Но даже с условием повышения бывает, что собранных с жильцов денег недостаточно для проведения капитального ремонта. Минимального взноса не хватает, особенно при проведении дорогостоящих видов работ.
"И сознательные собственники это понимают. Поэтому собственники более 50 домов в Алтайском крае приняли на общем собрании решение о повышении размера минимального взноса до 7, 10 и даже 15 рублей", — пояснила Людмила Штайнепрайс.
Комментарии
а че 4,94? давайте уже 40,94 или 409,40 или 4094,0
где ссылка на постановление?
Увеличение акцизов и другие действия властей сделают несколько категорий товаров и услуг дороже в следующем году.​ Некоторые повышения будут традиционными (акцизы на бензин, услуги ЖКХ, общественный транспорт), а некоторые — нет (вводится новая шкала акцизных ставок на мощные автомобили).
Что подорожает в следующем году^
-Общественный транспорт
-Автомобили
-Табачные изделия
-Налог на имущество
- ЖКХ
А ещё доходы упадут.
стабильность в росте всего на все у всех
зачем это всё пишут? только настроение портят перед новым годом
что бы не портилось настроение выкинуть телек, ноут, тефон, завязать глаза и заткнуть уши иначе ну никак
27.12.2017 15:35
- гость -
Или пробиться поближе к корыту и внезапно полюбить эту власть?
Каждый следующий платеж за ЖКХ все больше и больше похож на ипотеку
ой, да прям. 5 000 в месяц зимой. 2200 - летом. это разве много?
Максимку Савинцева прикрыли, теперь у Дугина сынок подрос?
Сколько козе капусты не давай, а все мало и мало...
Деньги в казне заканчиваются, будут по карманам граждан шарить.
стоимость капремонта поднимают,а дома все дальше двигают в очереди ,чтобы не ремонтировать.Наш дом в очереди продвинулся вниз на 13 лет в нарушение федерального закона.Теперь будет проверять прокуратура а потом пойдем в суд иначе быстрее дом рухнет ,чем ремонта дождемся.
27.12.2017 16:27
- гость -
ой, да прям. 5 000 в месяц зимой. 2200 - летом. это разве много?
это твои 45 метров, а у людей по 150-200 есть квартиры
Вообще кто то понимает что любое повышение цен и т.п. это и есть инфляция-а то подписал...