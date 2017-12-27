Среда, 27 Декабрь, 18:56

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Президент РФ объявил наступающий год годом добровольца и волонтера. А вы готовы стать добровольцем?

Загадываете ли вы желания в новогоднюю ночь и сбываются ли они?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,45
€ 68,23
945360
2°
Обь
354см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый Год -2018Отопительный сезон 2017-2018Итоги года - 2017
Новости

Взносы на капремонт увеличатся в Алтайском крае в 2018 году

, ИА "Амител", Ирина Киселева
В следующем году минимальный размер взноса на капитальный ремонт составит 4,94 рубля на квадратный метр жилья

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах установили в Алтайском крае на 2018 год. Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной итогам программы капремонта многоквартирных домов, сообщила начальник жилищного отдела регионального Министерства строительства, транспорта, ЖКХ Людмила Штайнепрайс. 22 декабря губернатор Александр Карлин подписал соответствующее постановление под номером 472.

Теперь жители многоэтажек будут платить по 4 руб. 94 коп. за один квадратный метр. Для них тариф вырос на 21 копейку. На 23 копейки "прибавил в весе" минимальный взнос для малоэтажных кирпичных, панельных, блочных домов, он составит 5 руб. 49 коп. за квадратный метр.

Максимально увеличились расценки для деревянных многоквартирных домов и домов смешанных конструкций до четырех этажей включительно. Повышение составило 26 копеек (с 1 января 2018 года – 6 руб. 05 коп.).

Но даже с условием повышения бывает, что собранных с жильцов денег недостаточно для проведения капитального ремонта. Минимального взноса не хватает, особенно при проведении дорогостоящих видов работ.

"И сознательные собственники это понимают. Поэтому собственники более 50 домов в Алтайском крае приняли на общем собрании решение о повышении размера минимального взноса до 7, 10 и даже 15 рублей", — пояснила Людмила Штайнепрайс.

Материалы по теме

 

Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

27.12.2017 14:43
- гость -

а че 4,94? давайте уже 40,94 или 409,40 или 4094,0

0  0
27.12.2017 14:44
- гость -

где ссылка на постановление?

0  0
27.12.2017 14:46
Павсекакий

"Штайнепрайс"
---------
А как это по русски?

0  0
27.12.2017 14:58
- гость -

Увеличение акцизов и другие действия властей сделают несколько категорий товаров и услуг дороже в следующем году.&#8203; Некоторые повышения будут традиционными (акцизы на бензин, услуги ЖКХ, общественный транспорт), а некоторые — нет (вводится новая шкала акцизных ставок на мощные автомобили).
Что подорожает в следующем году^
-Общественный транспорт
-Автомобили
-Табачные изделия
-Налог на имущество
- ЖКХ

А ещё доходы упадут.

0  0
27.12.2017 15:07
- гость -

стабильность в росте всего на все у всех

0  0
27.12.2017 15:10
- гость -

зачем это всё пишут? только настроение портят перед новым годом

0  0
27.12.2017 15:35
- гость -

что бы не портилось настроение выкинуть телек, ноут, тефон, завязать глаза и заткнуть уши иначе ну никак

0  0
27.12.2017 15:48
- гость -

27.12.2017 15:35
- гость -

Или пробиться поближе к корыту и внезапно полюбить эту власть?

0  0
27.12.2017 16:13
- гость -

Каждый следующий платеж за ЖКХ все больше и больше похож на ипотеку

0  0
27.12.2017 16:27
- гость -

ой, да прям. 5 000 в месяц зимой. 2200 - летом. это разве много?

0  0
27.12.2017 16:45
- гость -

Максимку Савинцева прикрыли, теперь у Дугина сынок подрос?

0  0
27.12.2017 16:56
- гость -

Сколько козе капусты не давай, а все мало и мало...

0  0
27.12.2017 17:10
Трутень


RE: 27.12.2017 14:46
Павсекакий
<< "Штайнепрайс"
---------
А как это по русски? >>

steine preise (нем.) - цены на камень, подходящая так-то фамилия. Видно когда её предки торговали камнями, люди, проходя мимо, восклицали - Sehr teure Preise f&#252;r Steine, scheiss! Так и привязалось штайнепрайсе.

0  0
27.12.2017 17:14
- гость -

Деньги в казне заканчиваются, будут по карманам граждан шарить.

0  0
27.12.2017 17:14
гость

стоимость капремонта поднимают,а дома все дальше двигают в очереди ,чтобы не ремонтировать.Наш дом в очереди продвинулся вниз на 13 лет в нарушение федерального закона.Теперь будет проверять прокуратура а потом пойдем в суд иначе быстрее дом рухнет ,чем ремонта дождемся.

0  0
27.12.2017 17:59
- гость -

27.12.2017 16:27
- гость -
ой, да прям. 5 000 в месяц зимой. 2200 - летом. это разве много?
это твои 45 метров, а у людей по 150-200 есть квартиры

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
18:50
Вин Дизель стал самым "кассовым" актером уходящего года 0
18:28
Никакой экзотики: Онищенко дал советы россиянам, где встретить Новый год 2
18:10
Жить не на что: жители России задают вопросы президенту через Amic.ru 5
18:05
Сотрудники "Яндекс.Такси" рассказали, как сэкономить на проезде в праздники 0
17:50
Делегация Минобороны прибыла на Алтай для знакомства с инновациями 2
17:33
"Роскосмос" потерял связь с запущенным спутником "Ангосат" 10
17:25
Снегопад поставил Барнаул в многокилометровые пробки 2
17:21
Житель Барнаула пробился в финал конкурса комментаторов канала "Матч.ТВ" 0
17:14
Владимир Басалаев избран главой Тогульского района 0
17:03
Трое пострадали при столкновении Toyota с бетонным ограждением на Алтае 0
16:40
Актера Олега Табакова ввели в искусственную кому 0
16:31
Жителей Алтайского края призывают отказаться в непогоду от дальних поездок 0
16:27
Новый вид обмана: криптовалютные мошенники начинают экспансию в Барнауле 2
16:15
Многодетная мать на Алтае избила до смерти своего бывшего мужа 1
16:01
Устроивший перестрелку на московской фабрике заявил, что его разорили 11
15:49
Ученые просят Путина спасти "умирающую науку" 26
15:34
Пьяная жительница Алтая обматерила полицейских в больнице 3
15:23
Алтайские полисмены рассказали, как будут следить за порядком на Новый год 4
15:12
Мужчина открыл стрельбу в здании фабрики в Москве 2
15:03
Детские автобусы в России с 1 января 2018 года оснастят мигалками 5
14:58
Барнаулец поджег свой автомобиль, едва не сгорел сам и спалил чужой дом 3
14:33
Взносы на капремонт увеличатся в Алтайском крае в 2018 году 16
14:21
Туркам разрешили разводиться, назвав жену одним словом 2
14:13
Метель и ураганный ветер ожидают в Алтайском крае вечером 27 и 28 декабря 0
14:08
Разгул вандалов: на площади в Барнауле повредили новогоднее оформление 7
13:49
Загадываете ли вы желания в новогоднюю ночь и сбываются ли они? Опрос 4
13:32
Барнаульский "Бэнкси": на Строителей обновили граффити с супергероями 4
13:23
Житель Горного Алтая зарезал гостя ножом, которым чистил картошку 0
13:15
Общественный транспорт в Барнауле в начале 2018 года будет ходить по-новому 1
13:05
Сети высокоточного спутникового позиционирования будут развивать на Алтае 0
12:50
Как правильно загадывать желания в новогоднюю ночь: советы ученых АлтГУ 10
12:41
Губернатор Карлин назвал 5 главных событий 2017 года для Алтайского края 6
12:36
Роспотребнадзор перед Новым годом рассказал, как выбирать красную икру 5
12:24
Сказка от чиновников: районные власти в ЕАО записали необычное видео 1
12:17
Стали известны 15 крупнейших ипотечных кредиторов России 1
12:05
Британец установил рекорд, дойдя в одиночку до Южного полюса за 38 дней 7
11:51
Новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей начинают массовый ход в Барнауле 9
11:41
Пранкеры заставили главу Верховной рады 40 минут разговаривать с роботом 6
11:33
Экс-сотрудников УФСИН судят на Алтае за превышение полномочий и кражу леса 5
11:21
Барнаулец Сергей Шубенков признан лучшим легкоатлетом России 2017 года 28
11:17
Почему процентная ставка пени от БГЭС больше уровня инфляции в России 9
11:13
Вдова Шаинского планирует похоронить мужа в Америке 6
11:05
Власти решили не выгонять из общежитий семьи с детьми-инвалидами 1
10:52
Путин наградил Сергея Локтева медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 22
10:40
Отгадай пожелание от Желтой Собаки: последний день конкурса от Amic.ru 1
10:32
Песков пообещал защитить бизнесменов от "брутальных посягательств" Запада 17
10:23
Меланья Трамп приказала спилить 200-летнее дерево на лужайке у Белого дома 8
10:12
Сергей Дугин признан одним из лучших градоначальников России в 2017 году 15
10:01
Неизвестные ночью вырвали елки у Мемориала Славы в Барнауле 25
09:54
"Уважительно": Путин рассказал детям о своем отношении к оппозиции 34
09:36
Директора комбината школьного питания в Рубцовске осудят за махинации 4
09:30
Цирковое шоу "Новогодние каникулы" пройдет в Барнауле в праздничные дни 0
09:26
Собчак – "лайтовая": кандидатов в президенты разделили на три категории 4
09:13
Матвиенко предложила заняться в 2018 году доходами населения 7
09:04
СМИ: "умный дом" Анатолия Чубайса обокрали на 70 миллионов рублей 10
09:02
Путин назвал нищих главной нерешенной проблемой современной России 118
09:00
Завершается строительство первого жилого дома в ЖК "Изумрудный" 0
08:50
Более 20 минут тушили горящий автомобиль в Алтайском крае 0
08:25
Бригадира и крановщика будут судить в Рубцовске за смерть строителя 1
08:13
Мобильное меню: приложения с рецептами для новогоднего стола 2
08:04
Сколько раз в России встретят Новый год: инфографика 0
07:50
Алтайский край занял 13-е место в рейтинге инновационного потенциала 1
07:34
Сколько получают депутаты Госдумы и где они обедают: серия вторая 54
07:19
Квартиру в районе с ограниченным доступом продают в Барнауле за 16,85 млн 3
07:03
Праздничные блюда хозяйки года: чем угощать Желтую Земляную Собаку? 4
06:48
Цены вверх: топливо в Алтайском крае дорожает пятую неделю подряд 10
06:32
ОСАГО, акцизы, тонировка: какие изменения ждут автомобилистов в 2018 году 0
06:17
Период "плюса" завершен: в Алтайском крае начинается похолодание 0
06:01
Алтайские власти прокомментировали решение суда о надбавках к МРОТ 3
05:25
Путин: правительство решило все стоявшие перед экономикой страны вопросы 58
04:42
Корейцам на смех: России предрекли вылет из списка крупнейших экономик мира 8
03:25
Патриарх Кирилл призвал всех верующих сходить на выборы президента 6
02:26
Силуанов предрек истощение Резервного фонда уже в 2017 году 7
01:32
Власти решили оставить бесплатным въезд в центр города 1
00:08
Биохимик НАСА отредактировал свою ДНК в руке 0

© ИА «Амител», 1999 — 2017
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.