Жительница Камня-на-Оби получила наказание в виде 120 часов обязательных работ за публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Алтайскому краю.
Известно, что женщина, находясь в здании Каменской центральной районной больницы, вызвала полицию. Когда полицейские приехали и спросили, что случилось, вместо объяснений на них обрушился шквал нецензурной брани. Речь женщины была слышна на весь этаж, и свидетелями преступления явились как сотрудники больницы, так и пациенты.
Между тем подсудимая свою вину отрицать не стала. Свое поведение она объяснила тем, что была пьяна и особенно не любит полицейских.
Комментарии
Зачем тогда полицию вызывала?
А кто их любит? Но не все матерят. Кому нужно наказание в виде 120 часов обязательных работ за публичное обсуждение их деятельности?
Для поднятия статуса - могли и извиниться перед женщиной за тех, кто портит любовь в их рядах (н-р Захарченко). Или таковых нет?