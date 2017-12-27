Фото: vladtime.ru
Житель Барнаула осужден за умышленное уничтожение чужого дома. Во время совершения преступления горожанин едва не погиб сам.
Как сообщили в краевой прокуратуре, ночью в декабре прошлого года мужчина, будучи пьяным, въехал на автомобиле в проезд между домом потерпевшего и забором рядом стоящего дома, где автомобиль застрял.
"Осужденный при этом оказался заблокированным в салоне автомобиля. Мужчина стал сигналить, привлекая внимание к возникшей ситуации. Жильцы близлежащих домов вызвали полицию, после чего осужденный стал зажигать в салоне автомобиля бумагу и выбрасывать ее через приоткрытое окно, угрожая поджечь все вокруг. От таких действий салон автомобиля загорелся", — уточняют обстоятельства случившегося в надзорном ведомстве.
Выбраться из машины злоумышленник сумел при помощи полицейского через разбитое лобовое стекло.
Однако огонь перекинулся на стоящий рядом деревянный дом, который в итоге сгорел полностью.
Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы с испытательным сроком два года. Помимо этого, суд взыскал в пользу потерпевшего 928 тысяч рублей в качестве компенсации нанесенного вреда.
Комментарии
Взыскал?, или вынес решение взыскать? обычно с таких неадекватных и брать то нечего((((
читал я здесь эту историю тогда
про выбрасывание горящих бумажек ничего не было тогда
Пожарники совсем не работают. Автомобили во дворах не должны стоять под окнами. Может и многоквартирный дом загореться от горящего автомобиля.