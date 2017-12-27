Жительница Камня-на-Оби получила наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы за убийство своего бывшего гражданского супруга. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Алтайскому краю.
Известно, что инцидент произошел летом этого года. Во время застолья между мужчиной и женщиной возник конфликт. Подсудимая толкнула в грудь мужчину, после этого он упал на пол, затем она начала бить его кулаками и ногами по голове. В результате мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму. После этого он был госпитализирован и умер через шесть дней, не выходя из комы.
У женщины на иждивении есть несовершеннолетние дети. За совершенное преступление виновная получила наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы. Однако учитывая, что преступление было совершено в период условного осуждения за совершение преступления, то наказание после окончательного приговора было увеличено.
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