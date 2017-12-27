Мужчина открыл огонь в здании одной из фабрик, расположенных на юго-востоке Москвы, пишет РИА "Новости".
Как сообщает издание, один из пострадавших был серьезно ранен и погиб на месте. По предварительным данным, инцидент произошел на Иловайской улице, на территории промышленного предприятия.
Сообщается, что ссора произошла из-за хозяйственного спора. ТАСС пишет, что злоумышленник стрелял в своего оппонента из пистолета.
Возможно, ранены и другие люди. Но пока официальной информации по этому поводу нет. В здании могут быть заложники.
Комментарии
Возвращение рейдерских захватов с использованием правоохранительных структур?
27.12.2017 15:46
- гость -
Почему "возвращение"? Они куда-то уходили?