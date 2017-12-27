Среда, 27 Декабрь, 18:57

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Президент РФ объявил наступающий год годом добровольца и волонтера. А вы готовы стать добровольцем?

Загадываете ли вы желания в новогоднюю ночь и сбываются ли они?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,45
€ 68,23
945360
2°
Обь
354см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый Год -2018Отопительный сезон 2017-2018Итоги года - 2017
Новости

Ученые просят Путина спасти "умирающую науку"

, ИА "Амител"
Открытое письмо к главе государства с критикой реформы РАН подписали около 400 человек

Фото: ok.ru

Ученые и академики Российской академии наук обратились к президенту РФ Владимиру Путину с открытым письмом, в котором они критикуют реформу РАН.

Текст обращения к главе государства опубликовал "Коммерсант". В письме подписавшиеся высказывают критику относительно преобразований в Академии и указывают на негативные методы работы Федерального агентства научных организаций (ФАНО).

"Большинство проблем взаимодействия Институтов и ФАНО возникает именно вследствие неадекватного юридического статуса научных институтов и самой Академии. К научным организациям пытаются приложить заведомо для них неприменимые правила обычных бюджетных учреждений, совершенно не учитывая творческий и поисковый характер работы исследователей. Научные работники должны "планировать" — сколько они сделают открытий, сколько и в каких журналах они опубликуют статей в ближайшие несколько лет. Такое планирование в принципе невозможно, и соответствующие требования ведут лишь к очковтирательству и обману", — уверены авторы обращения.

Переломить ситуацию, как считают обратившиеся к президенту, можно лишь посредством срочного изменения статуса Российской академии науки и статуса научных институтов с возвращением последних под руководство РАН.

"Если срочные меры по исправлению описанной трагической ситуации не будут приняты, то в марте 2018 года избранный Президент России примет в управление страну с обезглавленной, умирающей фундаментальной наукой, не способной встретить вызовы современного мира", — подчеркивают ученые.

Напомним, Федеральное агентство научных организаций было учреждено в рамках реформы РАН как орган власти, являющийся учредителем и собственником федерального имущества, закрепленного за подведомственными ему организациями Академии наук.

Читайте также: Академикам запретили топтаться на месте: Владимир Путин объяснил главе РАН, почему нельзя откладывать научную реформу

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

27.12.2017 15:52
- гость -

В стране набирает обороты компания выборов, братская Сирия нуждается в восстановлении, Россия шагает от победы к победе - а эти беспокоят президента какой-то ерундой. Неужели непонятно: не до вас!
Вот и нищие плодятся как тараканы, всю картину величия норовят испортить - не иначе как их госдеп спонсирует.

0  0
27.12.2017 15:53
- гость -

Такое планирование в принципе невозможно, и соответствующие требования ведут лишь к очковтирательству и обману
------------

И что все так работают не жалуются. Вот недавно Рогозин таксу утопил и преподнёс это как открытие.

0  0
27.12.2017 15:54
- гость -

Уважаемые учёные, поймите ,что сейчас нужны полицейские, армия, труженики ФСБ, чтобы воспитывать военный патриотизм, разоблачать шпионов и предателей среди учёных. Эта категория "специалистов" сейчас важнее для президента, т.к. она обеспечивает ему пожизненное кресло президента. Для него важнее физическая насильственная сила, а сила науки и образования представляют угрозу его режиму.

0  0
27.12.2017 15:55
- гость -

Холопы опять челобитную царю....
Прям представляю как подобное пишут Абамке или Меркель.. тому же Олланду - спаси, мол!

0  0
27.12.2017 15:59
- гость -

Что, товарищам акадэмикам не нравятся методы работы "хозяйственников" и"эффективных менеджеров", которых последовательно внедряют во все сферы современной жизни? Ну так вы в свое время в немалой степени и поспособствовали своей "высоколобостью" развалу первого в мире социалистического государства, а теперь на кого можно пенять в мире Мамоны - двум господам одновременно служить, невозможно, кушайте что дают.

0  0
27.12.2017 16:02
- гость -

Вроде ученые, а жалуются тому, кто всё это и устроил!

2  0
27.12.2017 16:02
- гость -

!

0  0
27.12.2017 16:03
- гость -

Ребяты он же Вас уничтожает и Вы ему же прошение подаете, какие Вы после этого ученые и академики?! Пишите Навальному, Грудинину, Собчак - на худой конец Жириновскому и они уже доведут до население кто есть на самом деле этот гражданин...

0  0
27.12.2017 16:04
- гость -

Евреи рассказали начальнику Бухенвальда о том, что условия пребывания ухудшились...
Подполковник обещал подумать и чтонибудь еще, для них, сделать

0  0
27.12.2017 16:06
- гость -

А вот при Иосифе Виссарионовиче Сталине, не смотря на войны и враждебное окружение, страна развивалась, строилась, становилась великой и наука была самой передовой в мире, так же как и образование.

0  0
27.12.2017 16:08
- гость -

Как только реформой чего либо, будь то реформа образования, пенсионная,медицинская, космическая, или РАН, начинает заниматься нынешнее руководство государством, то всё всегда, без исключения, становится только хуже!

0  0
27.12.2017 16:10
- гость -

Наука России нашей сверхдержавы движется вперёд! Спросите об этом таксу , которая побывала в банке с каким - то самогоном. Академиики просто хотят срубить бабла , объегорить наше ВСЁ. Владимвладимирыч , как хорошо , что вы наш президент !

0  0
27.12.2017 16:14
Барик Обамян

Письма пишут. Ха-ахаха-ха! Ну-ну. Новый Брежне-Сталинопутин строит подобие СССР. А это в принципе малоэффективная, трудноуправляемая модель. Получается правда некая пародия, ибо основу - коммунистическую идеологию вырезали. Им Навальному писать надо или Собчак

0  0
27.12.2017 16:16
- гость -

27.12.2017 16:06
- гость -

При Йосе ты бы свой язык поглубже в своих чреслах держал, а не писал тут сейчас.
Рубил бы сейчас ты пайку в тайге или стоял на вышке вертухаем. И писал доносы на соседей.

0  0
27.12.2017 16:17
- гость -

А нужны ли нашему Владимиру Владимировичу новые открытия? Для чего? Производство всё в руинах. Что придумали наши ученые за 17 лет? (Тех кто придумал и свалил из страны, прошу к нашим не причислять) Нужны как раз очковтиратели, для показа по ящику.

0  0
27.12.2017 16:27
- гость -

Хлопец все что живо уничтожает! Начал с Кукол, может т.н. ученым крошку цахеса посмотреть и отозвать прошение...

0  0
27.12.2017 16:36
- гость -

Все дерьмовбросцы отписались анонимно?
ай малацы, 20 гривен наработали!

0  0
27.12.2017 16:37
Сталинский Сокол

Эх Вы Ученые-академики!!! Вот если Вы бы, пришли на любой канал ТВ и просто сказали в камеру: Народ России! Давно пора понять, что Путин это гибель России! Пора гнать его поганой метлой и судить. Пора вернуть Сталинскую Конституцию, а всех этих Воров и Жуликов за решетку. Вот тогда Вас услышат. А сегодня Вам навешают очередную лапшу и все останется по прежнему.

0  0
27.12.2017 16:52
- гость -

Сокол а что вам мешает прийти на ТВ и сказать это?

0  0
27.12.2017 16:54
- гость -

Сокол а что вам мешает прийти на ТВ и сказать это?

Наличие интернета. бгг

0  0
27.12.2017 17:03
- гость -

Понятно возмущение людей, а вот те кто поддерживает развал науки в стране это тоже люди или боты провластные...

0  0
27.12.2017 17:25
- гость -

Мне кажется что Грудинин на Алтае наберёт больше голосов.

0  0
27.12.2017 17:33
- гость -

Вот никогда такого не было, и вдруг опять:
"Специалисты не могут установить связь с первым национальным спутником связи Анголы AngoSat-1, запущенным с космодрома Байконур в ночь на среду, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его словам, аппарат прекратил отправлять телеметрию после выхода на орбиту. «После отделения от разгонного блока "Фрегат" спутник вышел на связь, но впоследствии связь с ним была утеряна, телеметрическая информация поступать перестала»,— пояснил собеседник агентства."

0  0
27.12.2017 17:39
- гость -


27.12.2017 17:25
- гость -

Не наберет, читайте на Банкфаксе - один из замов губера уже дал указание главам муниципалитетов чтобы за дядю вову при 70% явке было 70% голосов...

0  0
27.12.2017 17:40
Сталинский Сокол

27.12.2017 16:52
- гость -
Сокол а что вам мешает прийти на ТВ и сказать это?++++ Чудак человек! Ну заявлюсь я на канал ТВ, меня пошлют куда подальше и на этом все. А вот группа академиков-ЭТО СИЛА. И будет тебе известно, что я неоднократно писал письма на имя Путина. Через почту, интернет. И через приемную единой, так называемой путинской россии.

0  0
27.12.2017 18:03
- гость -

27.12.2017 17:40
Сталинский Сокол
я неоднократно писал письма на имя Путина.
---
Очень интересно! И что он ответил?

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
18:50
Вин Дизель стал самым "кассовым" актером уходящего года 0
18:28
Никакой экзотики: Онищенко дал советы россиянам, где встретить Новый год 2
18:10
Жить не на что: жители России задают вопросы президенту через Amic.ru 5
18:05
Сотрудники "Яндекс.Такси" рассказали, как сэкономить на проезде в праздники 0
17:50
Делегация Минобороны прибыла на Алтай для знакомства с инновациями 2
17:33
"Роскосмос" потерял связь с запущенным спутником "Ангосат" 10
17:25
Снегопад поставил Барнаул в многокилометровые пробки 2
17:21
Житель Барнаула пробился в финал конкурса комментаторов канала "Матч.ТВ" 0
17:14
Владимир Басалаев избран главой Тогульского района 0
17:03
Трое пострадали при столкновении Toyota с бетонным ограждением на Алтае 0
16:40
Актера Олега Табакова ввели в искусственную кому 0
16:31
Жителей Алтайского края призывают отказаться в непогоду от дальних поездок 0
16:27
Новый вид обмана: криптовалютные мошенники начинают экспансию в Барнауле 2
16:15
Многодетная мать на Алтае избила до смерти своего бывшего мужа 1
16:01
Устроивший перестрелку на московской фабрике заявил, что его разорили 11
15:49
Ученые просят Путина спасти "умирающую науку" 26
15:34
Пьяная жительница Алтая обматерила полицейских в больнице 3
15:23
Алтайские полисмены рассказали, как будут следить за порядком на Новый год 4
15:12
Мужчина открыл стрельбу в здании фабрики в Москве 2
15:03
Детские автобусы в России с 1 января 2018 года оснастят мигалками 5
14:58
Барнаулец поджег свой автомобиль, едва не сгорел сам и спалил чужой дом 3
14:33
Взносы на капремонт увеличатся в Алтайском крае в 2018 году 16
14:21
Туркам разрешили разводиться, назвав жену одним словом 2
14:13
Метель и ураганный ветер ожидают в Алтайском крае вечером 27 и 28 декабря 0
14:08
Разгул вандалов: на площади в Барнауле повредили новогоднее оформление 7
13:49
Загадываете ли вы желания в новогоднюю ночь и сбываются ли они? Опрос 4
13:32
Барнаульский "Бэнкси": на Строителей обновили граффити с супергероями 4
13:23
Житель Горного Алтая зарезал гостя ножом, которым чистил картошку 0
13:15
Общественный транспорт в Барнауле в начале 2018 года будет ходить по-новому 1
13:05
Сети высокоточного спутникового позиционирования будут развивать на Алтае 0
12:50
Как правильно загадывать желания в новогоднюю ночь: советы ученых АлтГУ 10
12:41
Губернатор Карлин назвал 5 главных событий 2017 года для Алтайского края 6
12:36
Роспотребнадзор перед Новым годом рассказал, как выбирать красную икру 5
12:24
Сказка от чиновников: районные власти в ЕАО записали необычное видео 1
12:17
Стали известны 15 крупнейших ипотечных кредиторов России 1
12:05
Британец установил рекорд, дойдя в одиночку до Южного полюса за 38 дней 7
11:51
Новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей начинают массовый ход в Барнауле 9
11:41
Пранкеры заставили главу Верховной рады 40 минут разговаривать с роботом 6
11:33
Экс-сотрудников УФСИН судят на Алтае за превышение полномочий и кражу леса 5
11:21
Барнаулец Сергей Шубенков признан лучшим легкоатлетом России 2017 года 28
11:17
Почему процентная ставка пени от БГЭС больше уровня инфляции в России 9
11:13
Вдова Шаинского планирует похоронить мужа в Америке 6
11:05
Власти решили не выгонять из общежитий семьи с детьми-инвалидами 1
10:52
Путин наградил Сергея Локтева медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 22
10:40
Отгадай пожелание от Желтой Собаки: последний день конкурса от Amic.ru 1
10:32
Песков пообещал защитить бизнесменов от "брутальных посягательств" Запада 17
10:23
Меланья Трамп приказала спилить 200-летнее дерево на лужайке у Белого дома 8
10:12
Сергей Дугин признан одним из лучших градоначальников России в 2017 году 15
10:01
Неизвестные ночью вырвали елки у Мемориала Славы в Барнауле 25
09:54
"Уважительно": Путин рассказал детям о своем отношении к оппозиции 34
09:36
Директора комбината школьного питания в Рубцовске осудят за махинации 4
09:30
Цирковое шоу "Новогодние каникулы" пройдет в Барнауле в праздничные дни 0
09:26
Собчак – "лайтовая": кандидатов в президенты разделили на три категории 4
09:13
Матвиенко предложила заняться в 2018 году доходами населения 7
09:04
СМИ: "умный дом" Анатолия Чубайса обокрали на 70 миллионов рублей 10
09:02
Путин назвал нищих главной нерешенной проблемой современной России 118
09:00
Завершается строительство первого жилого дома в ЖК "Изумрудный" 0
08:50
Более 20 минут тушили горящий автомобиль в Алтайском крае 0
08:25
Бригадира и крановщика будут судить в Рубцовске за смерть строителя 1
08:13
Мобильное меню: приложения с рецептами для новогоднего стола 2
08:04
Сколько раз в России встретят Новый год: инфографика 0
07:50
Алтайский край занял 13-е место в рейтинге инновационного потенциала 1
07:34
Сколько получают депутаты Госдумы и где они обедают: серия вторая 54
07:19
Квартиру в районе с ограниченным доступом продают в Барнауле за 16,85 млн 3
07:03
Праздничные блюда хозяйки года: чем угощать Желтую Земляную Собаку? 4
06:48
Цены вверх: топливо в Алтайском крае дорожает пятую неделю подряд 10
06:32
ОСАГО, акцизы, тонировка: какие изменения ждут автомобилистов в 2018 году 0
06:17
Период "плюса" завершен: в Алтайском крае начинается похолодание 0
06:01
Алтайские власти прокомментировали решение суда о надбавках к МРОТ 3
05:25
Путин: правительство решило все стоявшие перед экономикой страны вопросы 58
04:42
Корейцам на смех: России предрекли вылет из списка крупнейших экономик мира 8
03:25
Патриарх Кирилл призвал всех верующих сходить на выборы президента 6
02:26
Силуанов предрек истощение Резервного фонда уже в 2017 году 7
01:32
Власти решили оставить бесплатным въезд в центр города 1
00:08
Биохимик НАСА отредактировал свою ДНК в руке 0

© ИА «Амител», 1999 — 2017
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.