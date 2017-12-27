Фото: ok.ru
Ученые и академики Российской академии наук обратились к президенту РФ Владимиру Путину с открытым письмом, в котором они критикуют реформу РАН.
Текст обращения к главе государства опубликовал "Коммерсант". В письме подписавшиеся высказывают критику относительно преобразований в Академии и указывают на негативные методы работы Федерального агентства научных организаций (ФАНО).
"Большинство проблем взаимодействия Институтов и ФАНО возникает именно вследствие неадекватного юридического статуса научных институтов и самой Академии. К научным организациям пытаются приложить заведомо для них неприменимые правила обычных бюджетных учреждений, совершенно не учитывая творческий и поисковый характер работы исследователей. Научные работники должны "планировать" — сколько они сделают открытий, сколько и в каких журналах они опубликуют статей в ближайшие несколько лет. Такое планирование в принципе невозможно, и соответствующие требования ведут лишь к очковтирательству и обману", — уверены авторы обращения.
Переломить ситуацию, как считают обратившиеся к президенту, можно лишь посредством срочного изменения статуса Российской академии науки и статуса научных институтов с возвращением последних под руководство РАН.
"Если срочные меры по исправлению описанной трагической ситуации не будут приняты, то в марте 2018 года избранный Президент России примет в управление страну с обезглавленной, умирающей фундаментальной наукой, не способной встретить вызовы современного мира", — подчеркивают ученые.
Напомним, Федеральное агентство научных организаций было учреждено в рамках реформы РАН как орган власти, являющийся учредителем и собственником федерального имущества, закрепленного за подведомственными ему организациями Академии наук.
Читайте также: Академикам запретили топтаться на месте: Владимир Путин объяснил главе РАН, почему нельзя откладывать научную реформу
Комментарии
В стране набирает обороты компания выборов, братская Сирия нуждается в восстановлении, Россия шагает от победы к победе - а эти беспокоят президента какой-то ерундой. Неужели непонятно: не до вас!
Вот и нищие плодятся как тараканы, всю картину величия норовят испортить - не иначе как их госдеп спонсирует.
Такое планирование в принципе невозможно, и соответствующие требования ведут лишь к очковтирательству и обману
------------
И что все так работают не жалуются. Вот недавно Рогозин таксу утопил и преподнёс это как открытие.
Уважаемые учёные, поймите ,что сейчас нужны полицейские, армия, труженики ФСБ, чтобы воспитывать военный патриотизм, разоблачать шпионов и предателей среди учёных. Эта категория "специалистов" сейчас важнее для президента, т.к. она обеспечивает ему пожизненное кресло президента. Для него важнее физическая насильственная сила, а сила науки и образования представляют угрозу его режиму.
Холопы опять челобитную царю....
Прям представляю как подобное пишут Абамке или Меркель.. тому же Олланду - спаси, мол!
Что, товарищам акадэмикам не нравятся методы работы "хозяйственников" и"эффективных менеджеров", которых последовательно внедряют во все сферы современной жизни? Ну так вы в свое время в немалой степени и поспособствовали своей "высоколобостью" развалу первого в мире социалистического государства, а теперь на кого можно пенять в мире Мамоны - двум господам одновременно служить, невозможно, кушайте что дают.
Вроде ученые, а жалуются тому, кто всё это и устроил!
!
Ребяты он же Вас уничтожает и Вы ему же прошение подаете, какие Вы после этого ученые и академики?! Пишите Навальному, Грудинину, Собчак - на худой конец Жириновскому и они уже доведут до население кто есть на самом деле этот гражданин...
Евреи рассказали начальнику Бухенвальда о том, что условия пребывания ухудшились...
Подполковник обещал подумать и чтонибудь еще, для них, сделать
А вот при Иосифе Виссарионовиче Сталине, не смотря на войны и враждебное окружение, страна развивалась, строилась, становилась великой и наука была самой передовой в мире, так же как и образование.
Как только реформой чего либо, будь то реформа образования, пенсионная,медицинская, космическая, или РАН, начинает заниматься нынешнее руководство государством, то всё всегда, без исключения, становится только хуже!
Наука России нашей сверхдержавы движется вперёд! Спросите об этом таксу , которая побывала в банке с каким - то самогоном. Академиики просто хотят срубить бабла , объегорить наше ВСЁ. Владимвладимирыч , как хорошо , что вы наш президент !
Письма пишут. Ха-ахаха-ха! Ну-ну. Новый Брежне-Сталинопутин строит подобие СССР. А это в принципе малоэффективная, трудноуправляемая модель. Получается правда некая пародия, ибо основу - коммунистическую идеологию вырезали. Им Навальному писать надо или Собчак
27.12.2017 16:06
- гость -
При Йосе ты бы свой язык поглубже в своих чреслах держал, а не писал тут сейчас.
Рубил бы сейчас ты пайку в тайге или стоял на вышке вертухаем. И писал доносы на соседей.
А нужны ли нашему Владимиру Владимировичу новые открытия? Для чего? Производство всё в руинах. Что придумали наши ученые за 17 лет? (Тех кто придумал и свалил из страны, прошу к нашим не причислять) Нужны как раз очковтиратели, для показа по ящику.
Хлопец все что живо уничтожает! Начал с Кукол, может т.н. ученым крошку цахеса посмотреть и отозвать прошение...
Все дерьмовбросцы отписались анонимно?
ай малацы, 20 гривен наработали!
Эх Вы Ученые-академики!!! Вот если Вы бы, пришли на любой канал ТВ и просто сказали в камеру: Народ России! Давно пора понять, что Путин это гибель России! Пора гнать его поганой метлой и судить. Пора вернуть Сталинскую Конституцию, а всех этих Воров и Жуликов за решетку. Вот тогда Вас услышат. А сегодня Вам навешают очередную лапшу и все останется по прежнему.
Сокол а что вам мешает прийти на ТВ и сказать это?
Сокол а что вам мешает прийти на ТВ и сказать это?
Наличие интернета. бгг
Понятно возмущение людей, а вот те кто поддерживает развал науки в стране это тоже люди или боты провластные...
Мне кажется что Грудинин на Алтае наберёт больше голосов.
Вот никогда такого не было, и вдруг опять:
"Специалисты не могут установить связь с первым национальным спутником связи Анголы AngoSat-1, запущенным с космодрома Байконур в ночь на среду, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его словам, аппарат прекратил отправлять телеметрию после выхода на орбиту. «После отделения от разгонного блока "Фрегат" спутник вышел на связь, но впоследствии связь с ним была утеряна, телеметрическая информация поступать перестала»,— пояснил собеседник агентства."
27.12.2017 17:25
- гость -
Не наберет, читайте на Банкфаксе - один из замов губера уже дал указание главам муниципалитетов чтобы за дядю вову при 70% явке было 70% голосов...
27.12.2017 16:52
- гость -
Сокол а что вам мешает прийти на ТВ и сказать это?++++ Чудак человек! Ну заявлюсь я на канал ТВ, меня пошлют куда подальше и на этом все. А вот группа академиков-ЭТО СИЛА. И будет тебе известно, что я неоднократно писал письма на имя Путина. Через почту, интернет. И через приемную единой, так называемой путинской россии.
27.12.2017 17:40
Сталинский Сокол
я неоднократно писал письма на имя Путина.
---
Очень интересно! И что он ответил?