Мальчики — зайчики, девочки — снежинки. Кажется, эта старая добрая традиция новогодних костюмов отходит в прошлое. Судя по фотографиям жителей Барнаула в Instagram, в этом году дети приходят в самых разных костюмах. Супермены и супервумен, Буратино и лягушки, Эльза из "Холодного сердца" и многие другие сказочные персонажи восхищают родителей на праздниках.
После 4х проведённых утренников (на танцах, в школе, в двух садах) я имею полное правило называть себя супергероем 👩🏻🎤 😅 Это ж к каждому нужно было накрутить локоны Супердевушке, уговорить вести себя хорошо человека паука 🤦🏼♀️ ну и после каждого праздника успокоить и обьяснить почему Дедушка Мороз не принёс долгожданный радиоуправляемый танк и интерактивную куклу😨 #новогоднийутренник #деткиконфетки #ильинысупергерои #новыйгод
А у вас уже был новогодний утренник? 🎄🎅 . Мы сегодня сходили на наш первый новогодний праздник 🎄🎁 Получили маленький подарочек и много новых впечатлений ☺️🤩 . На радость маме, костюм на ходу сынок не снимал 😂 А, когда нашёл елочные игрушки — то малыш был самым счастливым человеком на планете 😄 . После мероприятия поняла, что без папы там было трудновато 🙈 Так что, @menovshikovalexey , в следующем году пойдём все вместе 😉😘 . Всех с наступающим Новым годом, от главного собакена 🐶❤️
Мои красавицы, мои доченьки 😍😍😍😍 мое счастье!!! Елка в садике у Василисы "няни". Фотограф @kanarskaya_ylia #фотографюлияка #photooftheday #photo #instalike #солнце #счастье #скороновыйгод #барнаул #барнаулфотограф #любовь #счастье #love #фоткаемсявезде #MyTager_com #instagood #fashion #style #followme #like4like#новый #год #happynewyear #праздниккнамприходит #новыйгод2018 #новыйгод #зима #MyTager_com #планы #праздник #newyear
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