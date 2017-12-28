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Директор манежа "Темп" в Барнауле о футболе, лиге "БРО" и Роналду

, ИА "Амител"
Интервью с генеральным директором спортивного клуба "Темп" Константином Болотовым

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Первый в Алтайском крае современный, полноразмерный теплый футбольный манеж "Темп" заработал в Барнауле в декабре 2016 года. Он оснащен восемью комфортными раздевалками и трибунами для зрителей на 700 мест. Манеж построен за счет частных инвестиций. В свободное от мероприятий время манеж сдается в аренду всем любителям футбола. Уже сегодня там играют несколько тысяч любителей самой популярной игры в мире. В рамках рубрики "Завтрак со стартапом" мы поговорили с генеральным директором спортивного клуба "Темп" Константином Болотовым о лиге "БРО", футбольных объектах и планах на будущее. За гостеприимное место благодарим бизнес-кафе кинотеатра "Пионер".

- Чем уникален для Алтайского края и России проект футбольного манежа "Темп"? Как удалось его реализовать?

- В нашем городе уже давно хотели построить футбольный манеж. Были разработаны даже конкретные проекты, но из-за отсутствия финансирования были отложены в долгий ящик. Я сам до сих пор играю в футбол, мои друзья любят эту игру. Мы объединились для решения проблемы, чтобы детям в городе можно было играть в футбол круглый год. Около двух лет витала идея. В процессе поняли, что единственный вариант — строительство капитального футбольного манежа.

- Удивительно. Обычно, если не строит государство спортивные объекты, то инвесторы стараются экономить. Почему вы не стали этого делать и вложили, по сути, в один из немногих в стране манежей такого масштаба?

- Чем больше экономишь, тем больше теряешь в эксплуатации. Сначала задумывали небольшой ангар, в итоге в процессе это переросло в уникальный для региона проект. Мы не думали этого делать, искали лучшие варианты. Поездил по стране, побывал в детских футбольных академиях и посмотрел подобные объекты. С учетом современных технологий капитальные объекты все равно выигрывают в качестве и в стоимости эксплуатации у надувных или каркасно-тентовых сооружений. Мы шли от меньшего к большему. Изначально хотели построить крытую площадку размером в половину футбольного поля, чтобы просто было где детям тренироваться. К моменту формирования техзадания проектировщиком манеж принял нынешний вид. Позже выяснилось, что подобного беспролетного здания шириной 60 метров уже давно в городе никто не проектировал. Пришлось обратиться к специалистам из Новосибирска, которые запроектировали и изготовили необходимый каркас. На сегодняшний день в Барнауле из реализованных проектов подобное по ширине пролета здание только Дворец зрелищ и спорта.

- Сколько прошло времени от идеи до ее реализации?

- Около полутора лет вынашивали идею в голове, потом год ушел на проектирование. Летом 2015 года на месте "Темпа" еще был пустырь, а 1 декабря 2016 года манеж начал свою работу.

- Стоимость "Темпа" — коммерческая тайна? Дорого ли сегодня строить спортивные объекты в Барнауле и сколько нужно времени, чтобы их окупить?

- Первые три года уходят на становление, чтобы объект стал необходимой частью города. Люди должны привыкнуть к нему. Конечно, кроме решения социальных, культурно-спортивных задач манеж должен приносить коммерческую отдачу инвесторам проекта. Стоимость одного квадратного метра "Темпа" соизмерима с квадратным метром в любом торговом центре Барнаула. Это около 25-35 тысяч рублей за кв. м. Наша площадь – 5,5 тысяч квадратных метров.

- Что чувствовали, когда проект построили?

- Ответственность, так как эту махину теперь нужно отрабатывать. Необходимо отладить все механизмы, чтобы "Темп" стал приносить прибыль.

- Какие наиболее важные мероприятия прошли за этот год в "Темпе"?

- Сейчас к нам зашел практически весь городской футбол, тренируются дети из лучших школ края: "Алтай" и "Динамо", других ДЮСШ города. В этом году проходило несколько региональных турниров, первенство Барнаула среди детей по нескольким возрастным группам. Также в этом году начались турниры в разных форматах для взрослых футболистов, ветеранов футбола. Не всегда используется все поле, кто-то играет на половине поля, кто-то на четвертинке. Кроме этого, у нас проходит много других мероприятий. К нам зашли единоборцы и другие виды спорта. Различные компании проводят свои спортивные корпоративные соревнования. Проводили свои мероприятия городская и краевая администрации. Особенно гордимся проектом молодежной лиги "БРО", которую мы запустили около месяца назад.

- Расскажите, как родилась идея этого грандиозного и интересного для Барнаула проекта. Чем лига "БРО" интересна вам, прежде всего?

Это во многом социальный проект. Мало того, что зимой детям негде играть, еще и после окончания ДЮСШ многие из них не могут в силу разных причин заключить контракт с профессиональным клубом. Хороших турниров, где они могли бы не только не растерять, но и отточить свое мастерство, да еще и в зимний период, практически нет. Отыграв 10 лет, многие заканчивают с футболом. Лига "БРО" была создана для того, чтобы ребята, которые хотят стать профессионалами, могли быть на виду у специалистов футбола. Для этого мы сделали ограничения по возрасту до 23 лет. Чтобы молодые футболисты в конкуренции с опытными игроками быстрее взрослели и поднимали уровень игры, мы допустили на поле 3 игроков вне лимита. В основном эти места заняли игроки барнаульского "Динамо" и других профессиональных команд 1 и 2 лиг России. Первый месяц показал, что конкуренция будет высокой. Наша лига построена по образцу лучших спортивных лиг мира, есть свои тренеры, менеджеры, система драфта, скаутинг. Если мы найдем поддержку в соседних регионах, то дивизионы Лиги "БРО" могут появиться и в других регионах Западной Сибири, где есть аналогичные манежи.

- А сколько команд играет в Лиге?

- Весной мы провели пробный турнир "Футбольная битва", чтобы оценить уровень конкуренции. В нем приняли участие семь команд. В результате мы провели отбор и набрали 6 команд для лиги "БРО". Это 150 человек, среди которых 40 профессиональных футболистов. Это практически все наши ребята из барнаульского "Динамо" и воспитанники местных школ, которые играют в других клубах. Только Александр Ерохин из "Зенита" к нам еще пока не доехал, хотя он заявлен на сезон за команду Демченко. Мы нашли спонсоров для четырех этих команд, которые определяют их развитие, назначают тренера, генерального менеджера, пресс-атташе.

- А что вообще означает лига "БРО"?

- Есть несколько расшифровок этой аббревиатуры. Прежде всего, это "Будущее России". Также можно называть ее "Барнаул Росомаха" в честь символа нашего турнира, а также шуточно лига "Брат" в честь обращения к приятелям.

- Почему мне нужно пойти на лигу "БРО", если я не интересуюсь футболом?

- Мы переживаем за своих футболистов и стараемся, чтобы уровень матчей был максимальным. Кроме того, что у нас играют лучшие в Барнауле футболисты, мы хотим, чтобы у нас развивались тренеры. После каждой игры на нашем сайте выкладываем отчет технико-тактических действий каждого игрока. Можно проанализировать, как действовала та или иная команда. Такой подробный разбор у нас в стране мало где осуществляется. Только на уровне РФПЛ у отдельных команд. Я думаю, что это идеальные условия для молодого футболиста, чтобы анализировать свою игру и развиваться. Все наши матчи снимаются на видео, идут прямые трансляции и выкладываются обзоры на наш сайт ligabro.com. Если летом посмотреть футбол можно на стадионе "Динамо", то зимой мы постарались сделать так, чтобы болельщики приходили в "Темп". Тем более что у нас всегда тепло, комфортные трибуны, прекрасная видимость с трибун, когда можно разглядеть вблизи каждого футболиста. Акустика замечательная. Считаю, что к нам пошли болельщики, которые интересуются этой игрой.

- Почему билеты на лигу "БРО" решили сделать бесплатными?

- Они были такими на "Футбольной битве". Мы решили, что не будем продавать их на лигу "БРО". На данном этапе мы хотим обеспечить каждой команде максимальную поддержку болельщиками. На любую игру болельщики легко могут прийти бесплатно.

- Каким вы видите будущее лиги?

- Она сформирована как все коммерческие лиги мира, наподобие НХЛ и НБА. Выполнив наши требования, вы можете заявить свою команду для участия в ней. У нас есть кубок "БРО", за который бьются команды. Я уверен, что через несколько лет он вберет в себя эмоции желающих его выиграть спортсменов и станет легендарным призом для молодых футболистов.

- А кто приходит к вам в манеж просто поиграть в футбол?

- Практически весь Барнаул. Кто-то арендует половину поля, кто-то четверть. К нам приходят поиграть даже ребята из соседнего двора, которые сбрасываются на аренду. Приходят отцы с сыновьями в рамках специальной акции "Час дворового футбола". Существуют различные форматы. Поначалу было тяжело, но сейчас уже узнают, и зимой в некоторые дни поля арендованы буквально до 12 ночи. Необходимо, чтобы эта стопроцентная занятость была не только в зимний период, но и круглогодично.

- А как вы пережили лето? Как эту проблему решить?

- Тяжело. Если сопоставить все цифры, то первый год нам не принес прибыли. Еще три года нужно, чтобы выйти на уровень. Понятно, что футбольный манеж удовлетворяет только часть потребностей спортсменов. Поэтому мы спроектировали здание административно-бытового комплекса, который строится в настоящий момент рядом с "Темпом". Туда входит и гостиница, кафе-столовая, четыре спортивных зала, медицинский центр и другие помещения, которые могут сполна удовлетворять потребности как спортсменов и тренеров, так и обычных посетителей. Мы сами не в состоянии охватить все сферы деятельности, поэтому для эксплуатации строящейся инфраструктуры планируем привлекать арендаторов.

Запуск АБК планируется через два месяца. Это пятиэтажное здание площадью более 3 тысяч квадратных метров. У нас уже есть заявки на залы представителей таких видов спорта, как кунг-фу, карате, панкратион, бокс, фехтование, теннис и даже спортивные танцы. Уровень комфорта, который мы им можем предложить, не имеет аналогов в Алтайском крае. Такого универсального объекта в Барнауле не строилось со времен ввода в эксплуатацию спортивного комплекса "Обь". Мы надеемся, что летом АБК будет заполнен, потому что у этих видов спорта нет такой сезонности в помещениях, как в футболе. Появляется возможность проводить летние сборы у нас, включая тех же футболистов. В марте мы планируем организовать турнир по футболу для профессиональных команд России и ближнего зарубежья, которые не имеют возможности уехать на сбор в теплые страны. Есть предварительная договоренность с коллективами из Казахстана, Узбекистана.

- Вы не считаете, что в России по большей части не развивается футбол из-за длинной зимы и отсутствия необходимого количества манежей?

- Это очевидная истина. В той же Испании в футбол играют 12 месяцев в году, а у нас только в этом году появилась такая возможность. Надо только дождаться, когда вырастет это поколение детей, которые будут играть на ином, качественном уровне. Начинать с чего-то нужно. Это было одной из причин, почему мы начали строить футбольный манеж.

- Для меня ваш проект – один из самых симпатичных в алтайском спорте за последние годы. С чем это связано, что стали появляться спортивные объекты в нашем регионе в рамках государственно-частного партнерства? Не считаете ли, что спорт испорчен государственным баблом?

- В стране, может быть, и испорчен, но не у нас в крае. Когда в Москве в этом году удалось поприсутствовать на конференции государственно-частного партнерства с участием многих федеральных чиновников, заместитель министра спорта был сильно удивлен, что в Алтайском крае построили такой объект за такие скромные по меркам столицы средства.

- Как вы считаете, чего в спортивном плане еще не хватает Барнаулу?

- Неплохо было бы стадион "Динамо" подновить. И я надеюсь на появление еще одного футбольного манежа на 3 тысячи зрителей со стандартным полем. Проект уже разработан. Даже выделено для него место недалеко от школы Алексея Смертина на улице Антона Петрова. Планировалось федеральное финансирование. Пока нет денег на его воплощение. Тогда за будущее футбола в нашем городе можно было бы не переживать.

- Зато в Саранске ради матча Панама — Тунис построили стадион за 20 миллиардов рублей. К слову о Виталии Мутко. Слышал, что он собирался приехать в Барнаул на открытие "Темпа". Почему в итоге не срослось?

- Мы приглашали. Он и этой осенью собирался к нам приехать. Но что-то у него не сложилось, но мы всегда готовы к его визиту.

- Когда на поле "Темпа" выйдет Криштиану Роналду?

- Надеюсь, что полузащитник "Зенита" Александр Ерохин сыграет в лиге "БРО" уже в этом сезоне. Что касается Криштиану, то, возможно, через несколько лет и он приедет к нам, если выдержит конкуренцию (смеется). Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех жителей Барнаула с наступающим Новым годом и пригласить на матчи второго круга лиги "БРО", которые стартуют 6 января. Игры будут проходить каждую пятницу и субботу в 18.00. В дальнейшем будут определены четыре команды, которые проведут полуфинальные поединки. Чемпион определится в финальной серии до двух побед.

Читайте также в сюжете: Завтрак со стартапом
Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

28.12.2017 12:49
- гость -

Никогда бы не подумал, что произойдёт своеобразная реинкарнация "ТЕМПа" в Барнауле. И от того, что это произошло, да ещё в таком виде, радостно вдесятерне! Надеюсь не за горами и возрождение легендарной команды с таким названием!

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28.12.2017 12:57
- гость -

Муж играет там с коллегами.
Классно, что есть такое место теперь
Надеюсь, что благодаря этому, спорт в крае выйдет на новый уровень

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