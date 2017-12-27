Фото: huffingtonpost.com
Бывший владелец фабрики "Меньшевик", который открыл огонь на территории предприятия, заявил, что его намеренно разорили, а имущество "отобрали", передает РИА "Новости" со ссылкой на радиостанцию Business FM, связавшуюся с мужчиной.
"Я — директор. Я сейчас тут сижу, забаррикадировался… У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь… Сегодня утром я пришел на работу, меня стали брать штурмом", — рассказал он.
Он также заявил, что одного человека он "застрелил, к сожалению".
"Сейчас меня уже окружили там, спецназ окружил", — добавил он.
Между тем, по информации Следственного комитета, экс-руководитель предприятия открыл огонь после того, как вступил в словесный конфликт с нынешним начальством фабрики.
По факту стрельбы возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.
Комментарии
Отжали видать фабрику по беспределу, а в путинский суд ... да туда даже сечин не ходит
ядом не отравись ))
ядом не отравись ))
и незаконном обороте оружия. от чего же? может у него все в порядке с разрешением
Вот что он говорит по телефону журналистам
"Я — директор. Я сейчас тут сижу, забаррикадировался. Короче говоря, банда кавказская, осетинская во главе с двумя прокурорами. Они следят за объемом недвижимости. У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь. Они все перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются. Сегодня утром я пришел на работу, меня стали брать штурмом — с пистолетами, с оружием. У меня есть штатное оружие, я сегодня применил оборону. Одного застрелил, по-моему, насмерть, к сожалению. Вот такая вот история. Если останусь живой, я буду биться до конца. Сейчас меня уже окружили там, спецназ окружил. Все нормально. Сейчас буду либо стреляться, либо сдаваться».
Значит застрелят...
Что там на самом деле мы может и не узнаем, а вот антирекламу к выборам навальнята не упустят, их великага дневального на выбора не взяли.
Что там на самом деле мы может и не узнаем, а вот антирекламу к выборам навальнята не упустят, их великага дневального на выбора не взяли.
А разве у Нас могут прокуроры с бандами быть заодно?
Дык он назвал их имена, наверное наговаривает...
Путин не причем, а вот оружие + прокуроры + 4 года, это серьезно. Фамилии в студию, по телику покажут пущай, расследование и суд!
Путин работает, пока вы тут уси...., смешно
Да сам жульбан, с жульбанами и водился.