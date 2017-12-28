Если новогодние выходные не ограничиваются для вас поеданием салатов и просмотром фильмов и концертов, то пора задуматься, какие мероприятия стоит посетить с 1 по 9 января.
1 января барнаульцев зовут на утреннюю "Трезвую пробежку". Эта акция, по словам организаторов, направлена на популяризацию здорового образа жизни современной молодежи и "позитивный способ проведения праздников и выходных". Принять участие может любой желающий, место сбора: Часовня Святой Татьяны рядом с АлтГТУ.
Театр драмы выйдет с новогодних каникул уже 2 января. Первой в 2018 году станет лирическая комедия "Квадратура круга", которую покажут на экспериментальной сцене в 17:30.
3 января в филармонии в 17:00 начнется концерт "Любо, братцы!". С программой, в которую вошли популярные песни казаков России, на сцене выступит ансамбль народной песни "Вечерки".
4 января в 18:30 барнаульцев ждут на "спиритический сеанс" в Молодежном театре Алтая. Зрителям представят новогодний спектакль "Чертова закуска", созданный по рассказам известной поэтессы Надежды Тэффи.
5 и 6 января с 13:00 до 19:00 в Rock Pub (Союза Республик, 44А) пройдет Чемпионат по Мафии. В первый день участников ждут в костюмах рокеров, а во второй день — в гангстерском стиле. Здесь можно будет посоревноваться в умении играть лучшие рок-хиты и посетить фотозону.
Также 5 и 6 января в концертном зале "Сибирь" в 17:00 состоятся рождественские встречи с финалистами проекта "Поверь в себя!" 1, 2 и 3 сезонов.
6 января в 17:00 в МТА покажут комедию по пьесе Ивана Вырыпаева "Иллюзии", режиссером которой стал известный артист Иван Стебунов.
А вот 8 января можно посетить концерт "Рождество в филармонии" мужского вокального ансамбля под управлением Александра Афанасьева. В программе – популярные мелодии и шлягеры российской и зарубежной эстрады.
Кроме того, на новогодних праздниках будет давать представление российский цирк. Шоу-программу "Новогодние каникулы" покажут во Дворце спорта. На арену выйдут гимнасты, жонглеры, дрессированные животные, также зрителей своими номерами удивят мотокаскадеры.
Любителей потанцевать и тех, у кого останутся силы после Нового года, будут ждать каждый вечер с 1 по 8 января в клубе CocoBongo, который обещает жаркие вечеринки, известных вокалистов и отличную музыку.
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