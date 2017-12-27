Четверг, 28 Декабрь, 03:10

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Президент РФ объявил наступающий год годом добровольца и волонтера. А вы готовы стать добровольцем?

Загадываете ли вы желания в новогоднюю ночь и сбываются ли они?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,45
€ 68,23
907795
-5°
Обь
354см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый Год -2018Отопительный сезон 2017-2018Итоги года - 2017
Новости

Жителей Алтайского края призывают отказаться в непогоду от дальних поездок

, ИА "Амител"
В регионе на 27 и 28 декабря объявлено штормовое предупреждение

Фото: 3dig.ru

Спасатели призывают жителей Алтайского края к соблюдению мер предосторожности в условиях непогоды, которая ожидается в регионе 27 и 28 декабря.

Напомним, в крае ввиду сильных снегопадов, ветра и метелей объявлено штормовое предупреждение. В этой связи жителей Алтая просят по возможности отказаться от выездов на дальние расстояния.

"При усилении ветра рекомендуем принять следующие меры предосторожности: стоит убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы, которые могут нанести травмы при падении; исключить расположение автотранспорта вблизи деревьев, балконов; на улице держитесь подальше от зданий и строений, старых деревьев. Будьте осторожны на дорогах, соблюдайте скоростной режим и дистанцию", — подчеркивают в региональном главке МЧС.

Портал Amic.ru также советует жителям нашего региона по возможности переждать период непогоды в тепле и в комфортных условиях.

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
02:13
Не дороже миллиарда: госкомпаниям ограничат покупку импортных самолетов 0
01:18
ПФР рассказал, где будут давать самое высокое пособие на второго ребенка 0
00:11
Сибирские ученые создали универсальное удобрение 0
23:53
Присяжные оправдали многодетного отца, под пытками сознавшегося в убийстве 0
23:35
Взрыв прогремел в магазине "Перекресток" в Петербурге 0
23:05
Вера Брежнева в эфире смутила Киркорова словом "глиттер" 0
22:53
Мутко обжаловал решение МОК об "отлучении" его от олимпийского движения 0
22:39
Причину блокировки аккаунтов Кадырова сообщили в Facebook 0
22:13
Путин назвал лучшие регионы по привлечению инвестиций 0
21:35
Налог на животных в России пообещали не вводить 0
21:17
Мужчина боролся со свиньей на крыше грузовика под Киевом 1
21:06
Фуры не могут заехать в гору в Барнауле из-за обледеневших дорог 0
20:35
Сильный ветер и снегопад вызвали отключение электроэнергии в Барнауле 2
20:16
Опубликована первая серия фильма "Счастливые люди: Алтай" 0
20:05
Дугин перевел все службы Барнаула в режим повышенной готовности 1
19:34
Путин передал в ЦИК документы для участия в выборах президента 5
19:25
Японки и Эльзы: барнаульцы делятся снимками новогодних костюмов своих детей 0
19:08
Коротко о главном: барнаульские вандалы, капремонт и жизнь депутатская
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 27 декабря
18:50
Вин Дизель стал самым "кассовым" актером уходящего года 0
18:28
Никакой экзотики: Онищенко дал советы россиянам, где встретить Новый год 8
18:10
Жить не на что: жители России задают вопросы президенту через Amic.ru 6
18:05
Сотрудники "Яндекс.Такси" рассказали, как сэкономить на проезде в праздники 0
17:50
Делегация Минобороны прибыла на Алтай для знакомства с инновациями 2
17:33
"Роскосмос" потерял связь с запущенным спутником "Ангосат" 18
17:25
Снегопад поставил Барнаул в многокилометровые пробки 4
17:21
Житель Барнаула пробился в финал конкурса комментаторов канала "Матч.ТВ" 0
17:14
Владимир Басалаев избран главой Тогульского района 0
17:03
Трое пострадали при столкновении Toyota с бетонным ограждением на Алтае 1
16:40
Актера Олега Табакова ввели в искусственную кому 1
16:31
Жителей Алтайского края призывают отказаться в непогоду от дальних поездок 0
16:27
Новый вид обмана: криптовалютные мошенники начинают экспансию в Барнауле 3
16:15
Многодетная мать на Алтае избила до смерти своего бывшего мужа 1
16:01
Устроивший перестрелку на московской фабрике заявил, что его разорили 12
15:49
Ученые просят Путина спасти "умирающую науку" 27
15:34
Пьяная жительница Алтая обматерила полицейских в больнице 3
15:23
Алтайские полисмены рассказали, как будут следить за порядком на Новый год 4
15:12
Мужчина открыл стрельбу в здании фабрики в Москве 2
15:03
Детские автобусы в России с 1 января 2018 года оснастят мигалками 5
14:58
Барнаулец поджег свой автомобиль, едва не сгорел сам и спалил чужой дом 3
14:33
Взносы на капремонт увеличатся в Алтайском крае в 2018 году 15
14:21
Туркам разрешили разводиться, назвав жену одним словом 2
14:13
Метель и ураганный ветер ожидают в Алтайском крае вечером 27 и 28 декабря 0
14:08
Разгул вандалов: на площади в Барнауле повредили новогоднее оформление 7
13:49
Загадываете ли вы желания в новогоднюю ночь и сбываются ли они? Опрос 4
13:32
Барнаульский "Бэнкси": на Строителей обновили граффити с супергероями 4
13:23
Житель Горного Алтая зарезал гостя ножом, которым чистил картошку 0
13:15
Общественный транспорт в Барнауле в начале 2018 года будет ходить по-новому 1
13:05
Сети высокоточного спутникового позиционирования будут развивать на Алтае 0
12:50
Как правильно загадывать желания в новогоднюю ночь: советы ученых АлтГУ 10
12:41
Губернатор Карлин назвал 5 главных событий 2017 года для Алтайского края 7

© ИА «Амител», 1999 — 2017
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.