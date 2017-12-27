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Спасатели призывают жителей Алтайского края к соблюдению мер предосторожности в условиях непогоды, которая ожидается в регионе 27 и 28 декабря.
Напомним, в крае ввиду сильных снегопадов, ветра и метелей объявлено штормовое предупреждение. В этой связи жителей Алтая просят по возможности отказаться от выездов на дальние расстояния.
"При усилении ветра рекомендуем принять следующие меры предосторожности: стоит убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы, которые могут нанести травмы при падении; исключить расположение автотранспорта вблизи деревьев, балконов; на улице держитесь подальше от зданий и строений, старых деревьев. Будьте осторожны на дорогах, соблюдайте скоростной режим и дистанцию", — подчеркивают в региональном главке МЧС.
Портал Amic.ru также советует жителям нашего региона по возможности переждать период непогоды в тепле и в комфортных условиях.
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