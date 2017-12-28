Капитальный ремонт 481 многоквартирного дома провели в Алтайском крае в 2017 году на сумму более 1 млрд 200 млн руб. Из них работу на 400 объектах провел регоператор. Это стало возможным благодаря реализации краткосрочного плана программы капремонта МКД 2016-2017 годов, а также выполнению задач 2017-2019 годов. Отметим, что за период 2015-2017 годов в крае суммарно был отремонтирован 741 дом на 2 110 млн руб.
"Первые три года были периодом проб и ошибок. И в формировании краткосрочных планов, и в проведении капитального ремонта. Региональным оператором нарабатывались практика и опыт по проведению конкурсных процедур. А в 2017 году мы вышли на старт, когда все идет в плановом режиме. У регоператора есть хороший задел на 2018 год: из плана нового года уже отремонтировано 66 домов и еще есть объекты в работе, которые будут сданы в первом квартале 2018 года", — сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта Александр Пономарев.
В 2017 году регоператором было отремонтировано и заменено 76 лифтов, отремонтировано 154 крыши и еще 17 переустроены. На 45 объектах был произведен ремонт и утепление фасада, в 119 многоквартирных домах привели в порядок внутридомовые инженерные системы.
В 2018 году в Алтайском крае запланирован капитальный ремонт более 350 многоквартирных домов. Точная цифра пока не определена, так как она зависит от владельцев спецсчетов. От управляющих компаний и ТСЖ информацию можно получить только тогда, когда деньги уже будут сняты со спецсчетов и четко будет определен список работ.
"В проведении капремонта по спецсчетам много вольностей. Есть такие дома, которые направляют 15-20 тысяч рублей на ремонт фасада. Подумайте сами, что можно сделать на эти деньги. А все потому, что контроля за проведением капремонта законодательно не предусмотрено. Ни органы местного самоуправления, ни государственная жилищная инспекция не принимают участия в ремонте на спецсчетах. Но есть и ответственные жители в этой категории. За 2017 год мы включили порядка 140 домов, где на капремонт тратится по 500 тысяч рублей, а бывает и более миллиона", — резюмировала начальник жилищного отдела регионального Министерства строительства, транспорта, ЖКХ Людмила Штайнепрайс.
Комментарии
тоесть заменят всю проводку, трубы, сантехнику, окна-двери, кафель, полы? Или только крышу какбы отремонтируют или всего лиш подъезды покрасят?
Поадресно,пожалуйста)))