Врачи ввели художественного руководителя Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова и театра "Табакерка" Олега Табакова в искусственную кому. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Медики оценивают состояние артиста как стабильно тяжелое.
Напомним, Олег Табаков попал в больницу в конце ноября. Спустя два дня ему сделали экстренную операцию, а затем подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Детали о его состоянии здоровья и другие подробности официально не раскрывались.
Сообщалась разная информация о причинах госпитализации артиста. В МХТ говорили, что актера доставили в больницу "с обычным плановым медицинским обследованием". По информации анонимного источника Telegram-канала Mash, у Олега Табакова подозревают тяжелое воспаление легких.
Спектакли с его участием, запланированные на декабрь, были отменены.
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