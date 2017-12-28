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Набережную и вторую лестницу в Барнауле достроят в следующем году

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Работу осложняют погодные условия, но к весне все обещают завершить

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Власти Барнаула планируют окончательно достроить набережную и еще одну лестницу, которая объединит берег реки и Нагорный парк, уже в следующем году. Фотокорреспондент Amic.ru побывала на главной городской стройке и узнала у строителей, что часть работ перенесены на весну.

Изначально городские власти заявляли, что набережная и вторая лестница будут радовать барнаульцев уже в конце 2017 года. Согласно контракту, все работы должны быть закончены до 31 декабря. Во время посещения объекта в конце октября заместителем министра строительства и ЖКХ Андреем Чибисом представители мэрии уверяли последнего, что успеют завершить все работы до конца года. Тогда федеральный чиновник удивлялся отсутствием необходимого количества рабочих на стройке, а также попросил журналистов детально освещать ход стройки.

"Учитывая объем работ, очень мало рабочих. Сомневаюсь, что можно успеть все сделать в такой короткий срок", — недоумевал заместитель министра, которого сразу попросили не волноваться и пообещали, что все будет достроено вовремя.

Как сообщила председатель барнаульского комитета информационной политики Екатерина Андреева, в настоящее время работы по благоустройству территории Нагорного парка и набережной,  проведение которых шло в рамках программы "Комфортная городская среда", завершены. "Строительство второй лестницы, а также теневых навесов, амфитеатра, беседки ведется за счет средств городского бюджета. Контракт продлен на 2018 год. Основные работы на набережной планируется завершить до конца января 2018 года. Весной будут завершены те работы, которые невозможно выполнить из-за низких температур. Это, например: покраска ограждений, покрытие бетонных конструкций пенетроном".

Отметим, что на набережной уже работают фонари, уложена плитка и посажены деревья.

Юго-восточный склон, на котором смонтирована лестница, уже протерассирован и приобрел законченный вид. Весной здесь проведут дополнительное озеленение. Ходу работ мешает испортившаяся погода, но, несмотря на это, уже в конце января набережная должна быть почти полностью готова. При этом летом 2018 года на первой лестнице власти Барнаула пообещали вместе с подрядной организацией полностью заменить асфальт. Напомним, осенью после многочисленных дождей на туристическом объекте появлялись трещины.

Вторая лестница и набережная должны стать еще одним объектом в рамках туристического кластера "Барнаул — горнозаводской город". Глава города Сергей Дугин неоднократно говорил, что на набережной протяженностью 700 метров будут установлены лавочки, а место должно стать одним из любимых у жителей. Новая лестница, проложенная от набережной до Нагорного парка, обошлась бюджету в 34 млн рублей. В эту стоимость также включены работы по восстановлению поврежденных при возведении объекта газонов, проездов (все в границах 20-метровой зоны), освещение самой лестницы.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

28.12.2017 06:33
- гость -

Дочегож красотень зделали!

0  0
28.12.2017 06:36
- гость -

Ещё одно доказательство, что наша власть не в состоянии запланировать работы и выполнить их в срок.

0  0
28.12.2017 06:54
- гость -

Чибис- птичька гордая! Может,в случае переизбрания кого надо, и осерщять.

0  0
28.12.2017 08:05
- гость -

И тут замминистра обманули...

0  0
28.12.2017 08:34
Гость

Никому не нужная хрень.

0  0
28.12.2017 09:00
iOne

Обманули дурачка, на четыре кулачка
Просто обеденный перерыв затянулся у рабочих.
тов.Химочка -The best !!!

0  0
28.12.2017 09:32
Vanadiy2014

Полезное дело.

0  0
28.12.2017 09:45
- гость -

28.12.2017 09:32
Vanadiy2014
чем, с...ка, оно полезное? кому?

0  0
28.12.2017 09:47
Wert

Они набережную как нотр дам - веков пять строить будут ) так сказать из поколения в поколение. Кормилица - набережная))

0  0
28.12.2017 10:32
707

Диванным критикам амика любая новость не в масть. Это въезд в город , правильно делают набережную и благоустраивают склон возле букв, а то всю жизнь там один бурьян рос.

1  0
28.12.2017 10:38
djusha67

Можете не торопиться...Оно никому не нужно...


28.12.2017 10:32
707
Там возле букв нужно богодельню снести, весь вид портит хуже бурьяна...

0  0
28.12.2017 11:16
- гость -

Лестница уж больно конструктивно несерьезная получилась, нет в ней надежности, капитальности.

0  0
28.12.2017 11:46
Инга

А плитка опять "только ноги зимой ломать?!"

0  0
28.12.2017 11:48
- гость -


28.12.2017 11:46
Инга

А плитка опять "только ноги зимой ломать?!"

нет. не только зимой

2  0
28.12.2017 12:58
Старик Хоттабыч

Да будет город красивым и уютным)))))

0  0
28.12.2017 14:02
- гость -

Две прекрасные лестницы на кладбище?

0  0
28.12.2017 14:03
10:32

Бурьян на ласточкиных гнёздах ,и на глине не растёт!

0  0
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