До Нового года остается все меньше времени. Понятно, что большинство уже давно закупили все, что нужно к застолью, а также подарки своим друзьям и знакомым. Тем временем портал Amic.ru решил проверить, насколько хорошо вы знаете приметы, связанные с этим долгожданным праздником. Например, в России считается, что до 1 января нужно обязательно рассчитаться со всеми долгами: в новом году нужно начинать жизнь с чистого листа.
А теперь давайте посмотрим, как вы разбираетесь в традициях и приметах, связанных с празднованием Нового года за границей. Поехали! С наступающим!
Комментарии
не правильный тест - нажимаешь "не может быть" в некоторых вопросах, пишет неверно, хотя ответ правильный