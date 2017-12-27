Барнаулец Михаил Меламед провёл матч "Ливерпуль" — "Суонси" вместе с комментатором "Матч.ТВ" Михаилом Поленовым на телеканале "Футбол 1". Он уже пробился в тройку сильнейших, и в случае победы федеральный спортивный телеканал предложит ему контракт.
Поддержать Барнаул на всероссийском конкурсе можно по ссылке https://vk.com/matchtv?w=wall-101982925_5261152 (для этого нужно кликнуть на "опрос" под видеофрагментами и нажать на фамилию Меламеда).
Михаил уже прошёл три этапа отбора: сначала вошёл в число 13 финалистов из более тысячи заявок. Затем 15 декабря состоялся второй тур – прямой эфир "ВКонтакте", где комментаторы Константин Генич и Георгий Черданцев разбирали работы участников. Меламеду достался отрывок матча "ЦСКА" — "Бенфика". Просмотрев работу барнаульца, Черданцев и Генич отметили, что "Миша в порядке, к нему вообще ноль вопросов, хоть завтра в эфир".
Между тем суперфиналистов выбирали не известные комментаторы, а народ. С дружной поддержкой барнаульцев и жителей края Михаил выиграл третий этап конкурса – народное голосование "ВКонтакте". Всего в нем приняли участие свыше 180 тысяч человек. За Михаила Меламеда проголосовали 24 791 человек, за Ивана Чернышева из Белгорода — 24 153, за Никиту Щемелинина из Санкт-Петербурга — 21 120 человек.
Кто же в итоге победит в конкурсе, снова решают пользователи "ВКонтакте". Голосование закроется 29 декабря в 12:00 по Москве. Победитель будет комментировать матч "Интер" – "Лацио" 30 декабря с Константином Геничем в эфире "Матч.ТВ". А также получит контракт с телеканалом.
Ранее барнаулец уже комментировал на федеральном канале матч Испании и сборной России на сайте Первого канала вместе с Виктором Гусевым.
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