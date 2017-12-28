Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Алтайский край продолжает жить в условиях штормовой погоды — 28 декабря в регионе ожидается сильный снег, ветер, метели.
В четверг на территории края продолжает действовать штормовое предупреждение. Согласно данным регионального Гидрометцентра, осадки прогнозируются в большинстве районов.
"Местами метель, на дорогах сильная гололедица, снежные заносы", — говорится в сообщении синоптиков.
Днем в крае будет -6...-11 градусов с похолоданием в течение дня. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду, местами в восточных районах порывы до 15-20 метров.
В Барнауле временами снег, метель, на дорогах сильная гололедица. Днем в краевой столице -9...-11 градусов с похолоданием в течение дня.
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